نجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق يواجه فاتورة ضريبية باهظة تبلغ 5 ملايين يورو في نزاع ضريبي، مع مصادرة ممتلكاته وتجميد حساباته المصرفية
فاتورة ضريبية ضخمة على لاعب المنتخب الفرنسي السابق
تركز التحقيقات على فترة محددة من مسيرة ناصري المهنية، حيث تشتبه السلطات في وجود تباينات في الإقرارات المتعلقة بدخله وحقوق صورته. ومع تصاعد الخلاف، تحركت السلطات لاسترداد المبالغ المستحقة، مما جعل اللاعب الدولي الفرنسي السابق يواجه فاتورة ضريبية ضخمة تبلغ 5 ملايين يورو. وقامت السلطات بمصادرة أصوله وتجميد حساباته المصرفية، مما عرّض اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا لضغوط مالية كبيرة في الوقت الذي يستأنف فيه هذه النتائج.
مصادرة الممتلكات وتجميد الحسابات المصرفية
في محاولة لتأمين الأموال التي تطالب بها الدولة، اتخذت السلطات الفرنسية خطوة حاسمة بمصادرة عدة عقارات يملكها لاعب كرة القدم السابق. ويتم حالياً احتجاز هذه الأصول، الواقعة في مناطق راقية، كضمان إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية. ويمثل هذا ضربة قوية لمحفظة الاستثمارات التي بنىها ناصري خلال سنوات عمله المربحة في إنجلترا، وفقاً لما أوردته صحيفة «لي إيكو».
علاوة على ذلك، يُقال إن حسابات ناصري المصرفية قد تم تجميدها، مما يحد بشدة من وصوله إلى رأس المال السائل. هذه الخطوة الصارمة من قبل مصلحة الضرائب شائعة في النزاعات عالية القيمة في فرنسا، وتهدف إلى منع نقل الأصول قبل التوصل إلى حل نهائي. يواجه ناصري الآن سباقاً مع الزمن لحل المسألة من خلال ممثليه القانونيين.
نزاع حول وضع الإقامة في دبي
يكمن جوهر النزاع في ادعاء ناصري بأنه مقيم ضريبي في دبي. ورغم أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت وجهة شهيرة للمغتربين البارزين، فإن السلطات الفرنسية تعترض على وضعه هذا. ويستند حجتهم إلى الاعتقاد بأن «مركز المصالح الحيوية» لنجم مانشستر سيتي السابق لا يزال في فرنسا. ودعماً لذلك، أشاروا إلى ملكيته لثلاثة عقارات فرنسية وبيانات السفر التي تم الحصول عليها من شركات الطيران.
تشير السجلات إلى أن ناصري قضى بين عامي 2021 و2023 ما بين 126 و208 أيام سنوياً في فرنسا، وهو ما يزيد بشكل كبير عن الـ42 إلى 124 يوماً التي قضاها في الإمارات العربية المتحدة. وفي دليل غير معتاد، قامت السلطات حتى بتتبع عاداته في طلب توصيل الطعام، مشيرة إلى أنه في عام 2022، تم توصيل 212 وجبة له في باريس عبر خدمة "ديليفرو". وقد دفعت هذه العوامل المحكمة إلى تأييد رأي الإدارة بأنه يحافظ على وجود دائم في وطنه الأم.
لا تزال مصادر الدخل عاملاً رئيسياً
تعتمد القاعدة الضريبية النهائية في فرنسا بشكل كبير على المكان الذي تم فيه تحقيق دخل ناصري. وحتى لو تم اعتباره في نهاية المطاف مقيماً ضريبياً في فرنسا، فإن المعاهدات الضريبية الثنائية قد تحمي الدخل المكتسب في الخارج من الخضوع للضريبة في فرنسا. وقد أشار المدافعون عن ناصري إلى مسيرته الطويلة في الخارج، ولا سيما السنوات التي حقق فيها دخلاً مرتفعاً في أرسنال ومانشستر سيتي، مشيرين إلى استمرار امتلاكه لحساب مصرفي في المملكة المتحدة كدليل على وجوده المالي الدولي.
وفي حين سمحت المحكمة باستمرار الحجز الوقائي في الوقت الحالي، فإن المحاكمة الكاملة بشأن التعديل الضريبي الفعلي لم تصل بعد إلى نتيجة. وبالنسبة لنصري، الذي تمتع بمسيرة مهنية لامعة في الدوري الإنجليزي الممتاز وفاز بلقبين مع مانشستر سيتي، من المرجح أن تكون المعركة لحماية أصوله من وزارة الخزانة الفرنسية معركة قانونية مطولة. ومن المرجح أن تتوقف النتيجة على ما إذا كان محاموه قادرين على إثبات أن حياته في دبي كانت أكثر من مجرد إقامة على الورق.