AFP
ترجمه
نجم أرسنال وروسيا السابق أندري أرشافين يبدأ ممارسة لعبة جديدة بشكل مفاجئ ويتنافس ضد بطل ثلاث مرات
تحول جريء لأحد أبطال أرسنال المحبوبين
وفقًا لموقع talkSPORT، ظهر اللاعب الذي اشتهر بأدائه الرائع في مباراة التعادل 4-4 ضد ليفربول في مقطع فيديو غير متوقع على موقع يوتيوب. ويظهر في الفيديو وهو يواجه بطل روسيا ثلاث مرات في مباراة حاسمة من لعبة الباكغامون، ليُظهر روحًا تنافسية لم تتلاشى على الإطلاق منذ أيام لعبه. ومع ذلك، لا يشير هذا إلى تحول كامل في مسيرته المهنية، حيث حصل بالفعل على شارات التدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، ولا يزال المستقبل في عالم كرة القدم الاحترافية احتمالاً واضحاً بالنسبة للجناح السابق.
مظهر مختلف تمامًا للجناح السابق
يأتي هذا الظهور في إطار تعاون إبداعي مع زميله السابق المحترف فلاديسلاف راديموف، الذي خاض 33 مباراة دولية مع المنتخب الروسي خلال مسيرته التي شملت فترات لعب مع زينيت سانت بطرسبرغ وريال سرقسطة. وقد أطلق الثنائي قناة على يوتيوب اكتسبت شعبية سريعة، حيث تضم ما يقرب من 100 ألف مشترك. ويركز المحتوى الذي يقدمانه على زيارة مواقع فريدة والمشاركة في تحديات غير تقليدية. في الحلقة الأخيرة، احتل التحول الجسدي للاعب البالغ من العمر 44 عامًا مركز الصدارة، حيث ظهر اللاعب السابق في آرسنال مرتديًا نظارات وقبعة تقليدية، بعد أن تخلص منذ فترة طويلة من تصفيفة الشعر الشبابية التي كان يرتديها في ذروة مسيرته مع الإمارات.
تأملات حول إرث الإمارات المتباين
وصل إلى شمال لندن وسط توقعات هائلة عقب انتقاله من زينيت في آخر يوم من فترة الانتقالات في أوائل عام 2009. وعلى مدار أربع سنوات تحت قيادة أرسين فينجر، خاض 144 مباراة، وسجل 31 هدفاً، وقدم 45 تمريرة حاسمة. ورغم أن لحظات عبقريته كانت لا يمكن إنكارها - وأبرزها هدفه الفائز ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا - إلا أن فترة وجوده في إنجلترا اتسمت في كثير من الأحيان بانعدام الاستمرارية. بعد عودته إلى زينيت في صفقة انتقال مجانية عام 2013، أضاف إلى رصيده من الألقاب المرموقة ثلاثة ألقاب في الدوري الروسي وكأس الاتحاد الأوروبي. يعمل حالياً في منصب إداري بالنادي الروسي، الذي رسخ فيه إرثه بـ376 مباراة و80 هدفاً و110 تمريرة حاسمة.
ما هو مستقبل هذه الأيقونة الروسية؟
بعد أن اعتزل اللعب مع نادي «كيرات ألماتي» عام 2019 عقب فوزه بكأس كازاخستان مرة واحدة، ينجح أرشافين الآن في توظيف خبرته الواسعة على أرض الملعب في مجال القيادة الإدارية. وينتظر المشجعون الآن بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كان سيتولى في نهاية المطاف منصبًا إداريًا بارزًا في عالم كرة القدم الأوروبية.