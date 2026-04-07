قاهر آرسنال مطلوب في مانشستر يونايتد
"الشياطين الحمر" ينضمون إلى السباق على تشارلز
يراقب مانشستر يونايتد عن كثب لاعب خط وسط ساوثهامبتون تشارلز، في إطار سعيه لإعادة تشكيل خط وسطه استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية الحاسمة. وقد عزز اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا سمعته المتنامية في نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل الهدف الحاسم الذي ضمن الفوز 2-1 على أرسنال في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، يقال إن ساوثهامبتون قد حدد قيمة اللاعب الشاب بـ 20 مليون جنيه إسترليني، بعد أن أصبح أحد أكثر المواهب التي يتم الحديث عنها خارج نطاق "الستة الكبار" التقليديين. وقد جذبت أدائه الأخير اهتمام مجموعة من الأندية، في مقدمتها مانشستر يونايتد وإيفرتون من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يدرسان إمكانية التعاقد مع نجم أكاديمية مانشستر سيتي السابق.
وجه مألوف وراء هذا الاهتمام
ويكتسب ارتباطه بـ«أولد ترافورد» أهمية إضافية نظراً لوجود جيسون ويلكوكس ضمن الإدارة العليا لمانشستر يونايتد. فقد شغل ويلكوكس منصب مدير الكرة في نادي ساوثهامبتون عندما تعاقد النادي مع تشارلز قادماً من مانشستر سيتي مقابل 11 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، ولا يزال معجباً بشدة بالمهارات الفنية للاعب وقدرته على اللعب في عدة مراكز. وقد تم جلبه في الأصل إلى سانت ماري كبديل مباشر لروميو لافيا بعد انتقاله مقابل مبلغ ضخم إلى تشيلسي. ورغم أنه واجه صعوبة في البداية في الحصول على دقائق لعب منتظمة تحت قيادة راسل مارتن، إلا أن فترة الإعارة الناجحة في شيفيلد وينزداي أثبتت أنها كانت نقطة تحول في مسيرة لاعب الوسط.
خطط مانشستر يونايتد لإعادة هيكلة خط الوسط
بالنسبة لمانشستر يونايتد، يمثل السعي وراء تشارلز تحولاً تكتيكياً في سياسة التعاقدات، حيث يركز النادي على المواهب المحلية الواعدة إلى جانب النجوم المعروفين. ويبحث «الشياطين الحمر» حالياً عن بدائل محتملة للاعب المخضرم كاسيميرو، حيث يدخل كل من ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل وإليوت أندرسون لاعب نوتنغهام فورست دائرة اهتمامهم. ومع ذلك، يُنظر إلى تشارلز على أنه خيار فعال من حيث التكلفة في الطرف الآخر من ميزانية التعاقدات، خاصة إذا فشل مانشستر يونايتد في تأمين مقعده في دوري أبطال أوروبا. ومع اهتمام أندية مثل يوفنتوس ونابولي وأياكس بمانويل أوغارتي، قد يجد نجم ساوثهامبتون نفسه في طليعة خطط الفريق الأول للشياطين الحمر هذا الصيف.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
مع اقتراب الموسم من نهايته، سيواصل مانشستر يونايتد متابعة وضع تشارلز وتطور أدائه في ساوثهامبتون قبل الدخول في أي مفاوضات رسمية. وسيظل الفريق يركز على ضمان حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل رجال كاريك حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع. وسيواجه الفريق في مباراته المقبلة فريق ليدز يونايتد في 13 أبريل.
في غضون ذلك، سيركز تشارلز على مساعدة ساوثهامبتون في الوصول إلى تصفيات دوري الدرجة الثانية. ومن المرجح جدًا أن يطلق ساوثهامبتون سراحه إذا كان هناك أي نادٍ راغب في تلبية طلبهم المالي هذا الصيف - خاصة مع انتهاء عقده في نهاية الموسم المقبل.