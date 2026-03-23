نجم المنتخب الإنجليزي يشرح لماذا كان يعلم أن توماس توخيل سيستبعده بشكل مثير للجدل من التشكيلة الأخيرة المكونة من 35 لاعبًا

خاض واتكينز أول مباراة له مع منتخب إنجلترا في عام 2021، وسجل ستة أهداف في 20 مباراة مع منتخب بلاده، وكان أبرز لحظاته بقميص «الأسود الثلاثة» عندما سجل هدف الفوز الدرامي في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 ضد هولندا.

ومع ذلك، جاءت آخر مشاركة له مع منتخب بلاده في أكتوبر 2025، عندما سجل هدفاً في مرمى ويلز قبل أن يتم استبداله بسبب الإصابة في الشوط الأول. وغاب عن معسكر نوفمبر، ويرجع ذلك أساساً إلى مشكلة في الركبة كان يلعب رغم إصابته بها، ولم يتم ضمه إلى التشكيلة الأخيرة، حيث تم تفضيل هاري كين ودومينيك كالفيرت-لوين ودومينيك سولانكي بدلاً منه.

اعترف توخيل نفسه أنه اختار ضم كالفيرت-لوين وسولانكي بدلاً من واتكينز لأنه يعرف بالفعل ما يمكن أن يقدمه اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً للفريق.