نجم المنتخب الإنجليزي يشرح لماذا كان يعلم أن توماس توخيل سيستبعده بشكل مثير للجدل من التشكيلة الأخيرة المكونة من 35 لاعبًا
استبعاد واتكينز من تشكيلة منتخب إنجلترا للمباريات الودية في مارس
خاض واتكينز أول مباراة له مع منتخب إنجلترا في عام 2021، وسجل ستة أهداف في 20 مباراة مع منتخب بلاده، وكان أبرز لحظاته بقميص «الأسود الثلاثة» عندما سجل هدف الفوز الدرامي في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 ضد هولندا.
ومع ذلك، جاءت آخر مشاركة له مع منتخب بلاده في أكتوبر 2025، عندما سجل هدفاً في مرمى ويلز قبل أن يتم استبداله بسبب الإصابة في الشوط الأول. وغاب عن معسكر نوفمبر، ويرجع ذلك أساساً إلى مشكلة في الركبة كان يلعب رغم إصابته بها، ولم يتم ضمه إلى التشكيلة الأخيرة، حيث تم تفضيل هاري كين ودومينيك كالفيرت-لوين ودومينيك سولانكي بدلاً منه.
اعترف توخيل نفسه أنه اختار ضم كالفيرت-لوين وسولانكي بدلاً من واتكينز لأنه يعرف بالفعل ما يمكن أن يقدمه اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً للفريق.
مهاجم أستون فيلا لا يزال واثقاً من حصوله على مكان في كأس العالم
رد واتكينز على استبعاده بأفضل طريقة ممكنة بعد ظهر يوم الأحد، حيث سجل هدفاً في فوز أستون فيلا 2-0 على وست هام، مما ساعد فريق أوناي إيمري على تعزيز سيطرته على المركز الرابع في السباق نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وفي حديثه بعد المباراة، اعترف واتكينز بأنه كان يخشى أن يتم استبعاده، لكنه أكد ثقته بنفسه وأشار إلى سجله الإيجابي بشكل عام مع منتخب إنجلترا.
وقال: "الجميع يريد اللعب لمنتخب بلاده، لكنني توقعت ذلك لأن مستواي لم يكن رائعاً.
أعرف ما يمكنني فعله، وعندما أرتدي قميص إنجلترا أشعر أنني دائماً ما أقدم أداءً جيداً".
السباق على منصب البديل لكين قد بدأ
وفي حين يأمل لاعبون مثل كالفيرت-لوين وسولانكي في إثارة الإعجاب خلال فترة التوقف الدولية في شهر مارس، فإن أي مهاجمين يتم اختيارهم للانضمام إلى تشكيلة كأس العالم سيضطرون على الأرجح إلى الاكتفاء بدور احتياطي خلف القائد كين.
وقد قدم مهاجم بايرن ميونيخ موسمًا رائعًا آخر في ألمانيا، حيث سجل 51 هدفًا في جميع المسابقات حتى الآن، وسيكون له دور حيوي إذا أراد فريق توخيل الفوز بكأس العالم لأول مرة منذ عام 1966.
واتكينز يأمل في ختام قوي للموسم
في ظل غياب أي مباريات دولية يشارك فيها هذا الشهر، سينصب تركيز واتكينز بالكامل على الحفاظ على لياقته البدنية ومستواه الفني من الآن وحتى نهاية الموسم. استفاد أستون فيلا من تعثر مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي في نهاية الأسبوع الماضي في سباق دوري أبطال أوروبا، في حين لا تزال هناك فرصة للفوز بلقب بفضل تقدمهم في الدوري الأوروبي.
سيواجه فيلا بولونيا في ربع نهائي المسابقة الأوروبية الثانية للأندية، ويمكن القول إنه أقوى فريق لا يزال في البطولة. براغا وريال بيتيس وفرايبورغ وسيلتا فيغو وبورتو ونوتنغهام فورست هي الفرق الأخرى التي تحلم برفع الكأس في اسطنبول في مايو.