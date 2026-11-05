نجم الجزائر من العبء إلى الإبداع .. "النحس" يفارق أمين جويري مع مارسيليا بطريقة "ولا أروع" ومتى ينتشل باريس إبراهيم مازا من ليفركوزن؟!

بالانتقال للحديث عن المنافس الجزائري في باير ليفركوزن..
جويري كما ذكرنا، كان بمثابة العبء على مارسيليا في ظل إهداره الفرص النادرة التي كان ينظمها الفريق على مرمى باير ليفركوزن.
لكن على النقيض تمامًا كان إبراهيم مازا المحرك الأساسي للفريق الألماني وسط سلبية من حوله..
صاحب الـ20 عامًا شارك الليلة في عمق الملعب خلف رأس الحربة، فأصبح المشهد: كل كرة يجب أن تمر على مازا، في أوقات الضغط .. المنقذ مازا لاستخلاص الكرة، ناهيك عن جودة احتفاظه بالكرة والخروج من الضغط وسط التكتل الدفاعي للفريق الفرنسي.
لكن ما إن تخرج الكرة من أقدام الجزائري، هنا تبدأ السلبية سواء على أطراف الملعب أو في العمق، إذ بدت الكتيبة الألمانية وكأنها تفاجأت بالتكتل الدفاعي الفرنسي، فأصبحت عشوائية الأداء والاجتهادات الفردية هي المسيطرة على الجميع في الملعب.
ربما تجلت الجماعية في هجمة وحيدة منظمة بالشوط الأول، حيث استلم مازا كرة بالقرب من منطقة جزاء الخصم، أرسلها إلى يوناس هوفمان، قبل أن تصل إلى باتريك شيك الذي سدد تسديدة قوية، لكن عارضة مرمى مارسيليا حرمتهم من التقدم.
حال باير ليفركوزن أمام مارسيليا يلخصه تعليق كُتب على حساب رابطة مشجعي الفريق الألماني في الوطن العربي: "نحتاج إلى مازا آخر يساعد مازا الحالي".
أما نحن فنسأل: متى يتدخل عمالقة القارة الأوروبية لإنقاذ جوهرة بحجم مازا من عشوائية ليفركوزن؟ خاصةً مع التقارير الصحفية التي تضع النجم الشاب بالفعل على رادار أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان!