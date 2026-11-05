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زهيرة عادل

نجم الجزائر من العبء إلى الإبداع .. "النحس" يفارق أمين جويري مع مارسيليا بطريقة "ولا أروع" ومتى ينتشل باريس إبراهيم مازا من ليفركوزن؟!

فقرات ومقالات
باير ليفركوزن ضد مارسيليا
باير ليفركوزن
مارسيليا
الدوري الأوروبي
إبراهيم مازة
أمين جويري

ليلة الانتصار الأول لمارسيليا في الدوري الأوروبي.. ماذا قدم بها الثنائي الجزائري أمين جويري وإبراهيم مازا؟

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مارسيليا

مارسيليا

وأخيرًا وبعد ثلاث هزائم متتالية، نجح الجزائري أمين جويري في قيادة مارسيليا لتحقيق أول انتصار له في الدوري الأوروبي 2026-27، على حساب باير ليفركوزن بقيادة محارب الصحراء إبراهيم مازا، في وقت كانت نتيجة التعادل السلبي هي الأقرب!

الفريق الفرنسي حقق يوم الخميس، الفوز أمام نظيره الألماني بهدف نظيف، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي.

بهذه النتيجة، يحتل مارسيليا المركز الـ31 في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط، أما باير ليفركوزن فقد خسر أول ثلاث نقاط في مشواره، ليحل بالمركز السابع برصيد تسع نقاط.

وللتعمق أكثر في ليلة أبناء الجزائر بالدوري الأوروبي، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

  • أمين جويري .. من عقّد المباراة على مارسيليا

    "باير ليفركوزن لعب ومارسيليا انتصر" .. هكذا يمكن أن نعنون مواجهة الليلة بين الكتيبة الفرنسية ونظيرتها الألمانية، فالأولى اعتمدت على الدفاع المنظم، فيما سيطرت الثانية، لكنه كان استحواذًا سلبيًا.

    ووسط اعتماد مارسيليا على الهجمات المرتدة، كان المهاجم الجزائري أمين جويري نقطة الضعف في ظل تعامله برعونة في اللمسة الأخيرة..

    في الشوط الأول، وصلت كرة لجويري أمام مرمى ليفركوزن تمامًا، منفردًا بالحارس مارك فليكين، لكن بإنهاء سيئ من الأول، نجح الأخير في إغلاق المرمى أمامه.

    وفي بداية الشوط الثاني، وصلت كرة ثانية لجويري داخل منطقة جزاء الألمان من الجهة اليمنى، في وجود حارس ومدافع فقط من الخصم، لكن تسرع الجزائري في التسديد من بعيد، أطاح بالكرة في الشباك من الخارج، بينما كان بإمكانه بمراوغة بسيطة للمدافع أن ينفرد بالمرمى ويبقى في وضعية أفضل.

    هاتان الفرصتان تقريبًا هما فقط ما سنح لمارسيليا طوال المباراة من ناحية الفرص المحققة أو حتى الوصول لمناطق الخطورة لباير ليفركوزن .. لكن مهاجمه لم يحسن استغلال أنصاف الفرص إلا أنه سجل الصعب!

  • نحس جويري ينفك أخيرًا

    الحقيقة أن أمين جويري إن لم يكن قد أحرز هدفًا الليلة أمام باير ليفركوزن، فلن يكون الأمر مفاجأة، فالنسخة الحالية من الدوري الأوروبي "منحوسة" بالنسبة له، إذ صام عن التهديف في أول ثلاث جولات، في وقت ساهم به في تسعة أهداف في الدوري الفرنسي خلال تسع مباريات.

    لكن ما أهدره في الثلاث جولات السابقة، والانفرادات التي أضاعها أمام ليفركوزن يمكن نسيان جميعها بفضل الهدف العالمي الذي سجله الليلة في الدقيقة 77، ليقود مارسيليا لحصد أول ثلاث نقاط في البطولة القارية، قبل استبداله في الدقيقة 84..

    انطلاقة من الجهة اليسرى لوسط الملعب، وصولًا لحدود منطقة جزاء الفريق الألماني، ثم تسديدة صاروخية على يسار الحارس .. هكذا أنهى محارب الصحراء العجاف في مارسيليا بالموسم الجاري.

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    إبراهيم مازا .. محارب وحيد وسط العشوائية

    بالانتقال للحديث عن المنافس الجزائري في باير ليفركوزن..

    جويري كما ذكرنا، كان بمثابة العبء على مارسيليا في ظل إهداره الفرص النادرة التي كان ينظمها الفريق على مرمى باير ليفركوزن.

    لكن على النقيض تمامًا كان إبراهيم مازا المحرك الأساسي للفريق الألماني وسط سلبية من حوله..

    صاحب الـ20 عامًا شارك الليلة في عمق الملعب خلف رأس الحربة، فأصبح المشهد: كل كرة يجب أن تمر على مازا، في أوقات الضغط .. المنقذ مازا لاستخلاص الكرة، ناهيك عن جودة احتفاظه بالكرة والخروج من الضغط وسط التكتل الدفاعي للفريق الفرنسي.

    لكن ما إن تخرج الكرة من أقدام الجزائري، هنا تبدأ السلبية سواء على أطراف الملعب أو في العمق، إذ بدت الكتيبة الألمانية وكأنها تفاجأت بالتكتل الدفاعي الفرنسي، فأصبحت عشوائية الأداء والاجتهادات الفردية هي المسيطرة على الجميع في الملعب.

    ربما تجلت الجماعية في هجمة وحيدة منظمة بالشوط الأول، حيث استلم مازا كرة بالقرب من منطقة جزاء الخصم، أرسلها إلى يوناس هوفمان، قبل أن تصل إلى باتريك شيك الذي سدد تسديدة قوية، لكن عارضة مرمى مارسيليا حرمتهم من التقدم.

    حال باير ليفركوزن أمام مارسيليا يلخصه تعليق كُتب على حساب رابطة مشجعي الفريق الألماني في الوطن العربي: "نحتاج إلى مازا آخر يساعد مازا الحالي".

    أما نحن فنسأل: متى يتدخل عمالقة القارة الأوروبية لإنقاذ جوهرة بحجم مازا من عشوائية ليفركوزن؟ خاصةً مع التقارير الصحفية التي تضع النجم الشاب بالفعل على رادار أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان!

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