نجم التنس البرازيلي يدافع عن مشاركة نيمار في كأس العالم 2026، بينما يذكر كارلو أنشيلوتي بالميزة الرئيسية التي يتمتع بها صانع ألعاب برشلونة السابق

يأتي الجدل الدائر حول اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في لحظة حاسمة. بعد فترة قضاها في السعودية شابتها إصابة خطيرة في الرباط الصليبي الأمامي، عاد صانع الألعاب إلى موطنه الأصلي. وقد رحب نادي سانتوس بعودة بطله، لكن التساؤلات لا تزال تحوم حول جاهزيته في المباريات. فقد عانى اللاعب المخضرم هذا الموسم من صعوبات في التعافي من جراحة في الركبة، مما أدى إلى غيابه عن سبع مباريات في بطولة كامبيوناتو باوليستا. ومع ذلك، أظهر لمحات من براعته عند عودته، حيث سجل هدفاً واحداً في مشاركتين في تلك المسابقة. وفي الدوري البرازيلي الدرجة الأولى، شارك في أربع مباريات، وساهم بهدفين وتمريرة حاسمة واحدة في 359 دقيقة من اللعب.