نجم البرازيل الأسطوري زيكو يزعم أن نيمار «ليس محترفًا استثنائيًا» مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو

في عالم غالبًا ما تُقاس فيه الموهبة بالبطولات والإحصائيات، أشار الأسطورة البرازيلية زيكو إلى معيار مختلف عند تقييم نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق نيمار: الاحترافية. في مقابلة حصرية مع ESPN، قارن أيقونة المنتخب البرازيلي نيمار باللاعبين اللذين يمثلان العصر الحديث، ميسي ورونالدو، لكنه أشار إلى فرق جوهري في أسلوب كل منهما في التعامل مع اللعبة. يريد زيكو أن يلعب نيمار في كأس العالم 2026، لكن فقط إذا كان جاهزاً جسدياً وعقلياً بنسبة 100%.

وأوضح زيكو: "أريده أن يتعافى ويلعب، فأنا من معجبيه، وقد منحه الله موهبة لم يمنحها إلا لعدد قليل من الناس". "في هذا العالم الذي أتحدث عنه، هناك ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار. هؤلاء هم الثلاثة. لكن الاثنين الآخرين محترفان رائعان. أما هو فلم يكن كذلك. لقد منحته كرة القدم كل شيء، وهذه هي المشكلة. لكنه يمتلك موهبة تفوق موهبة أي شخص آخر. منذ فترة، لم يعد يعرف كيف يستفيد منها إلى أقصى حد".