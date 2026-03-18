نتائج ومسجلو الأهداف في دوري الدرجة الثانية: عرض رائع من إنسيني، وبيسكارا تحلق عالياً. فوز لفروزينوني وأفيلينو، وهزيمة قاسية لسامبدوريا

لا يزال بيسكارا في المركز الأخير، لكنه تمكن، بفضل أداء إنسيني أيضًا، من تقليص الفارق مع الفرق المنافسة على البقاء، وأصبح الآن على بعد نقطتين من منطقة الأمان. كما حقق فروزينوني فوزًا مهمًا، حيث حصد النقاط الثلاث في مباراة كانت أشبه بمواجهة حاسمة مع باري، وارتفع إلى المركز الذي يفصله نقطتان عن مونزا. فاز أفيليانو في المواجهة المباشرة على سودتيرول في سباق التصفيات، وتجاوزه ليصبح على بعد نقطة واحدة من تشيزينا الذي يحتل المركز الثامن (آخر مركز يؤهل للعب في مباريات التصفيات للصعود). هزيمة قاسية لسامبدوريا، الذي خسر على أرض كاراريزي وبقي قريباً من منطقة الخطر.



