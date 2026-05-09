Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
GOAL ONLY EspanyolGFXGoal AR, Gemini
علي رفعت

نبؤة فينيسيوس | إسبانيول يقترب من الهبوط.. الكارثة في كتالونيا والاحتفالات في برشلونة!

فقرات ومقالات
إشبيلية ضد إسبانيول
إشبيلية
إسبانيول
الدوري الإسباني
برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور

صدمة الدقائق الأخيرة في إشبيلية

تلقى نادي إسبانيول ضربة موجعة في مشواره للهروب من شبح الهبوط بعد خسارته اليوم أمام إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني كانت بمثابة كابوس حقيقي لجماهير الفريق الكتالوني.

رغم أن إسبانيول نجح في التقدم أولاً بهدف سجله اللاعب تيريس دولان في الدقيقة 56 إلا أن الفريق فشل تمامًا في الحفاظ على هذا التقدم الغالي. 

استقبلت شباك الفريق هدف التعادل في الدقيقة 82 ثم جاءت اللحظة القاتلة في الدقيقة 91 حين سجل إشبيلية هدف الفوز. 

هذه النتيجة جمدت رصيد إسبانيول عند 39 نقطة وجعلته في وضع لا يحسد عليه أبدًا مع اقتراب نهاية الموسم. 


  • كلام فينيسيوس يتحول إلى واقع


    هذا الانهيار المستمر أعاد للأذهان المشادة الشهيرة التي حدثت مؤخرًا بين نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور ومدافع إسبانيول عمر الهلالي.

    في تلك المباراة سخر فينيسيوس من وضع الفريق الكتالوني وأخبر الهلالي صراحة أن فريقه سيهبط قريبًا إلى دوري الدرجة الثانية.

    وقتها اعتبر البعض أن هذا الكلام مجرد استفزاز معتاد من اللاعب البرازيلي في ملاعب الكرة لكن النتائج الحالية تؤكد أن كلامه كان وصفًا دقيقًا لما سيحدث فعليًا.

    إسبانيول يبدو تائهًا ومستسلمًا لقدره المحتوم وكأن كلمات فينيسيوس أصبحت لعنة تلاحق اللاعبين في كل جولة.

    الروح القتالية غابت عن الفريق وظهر العجز واضحًا في مواجهة الفرق التي تمتلك رغبة أكبر في الفوز وهو ما يعزز فرص تحقق نبؤة نجم الملكي بهبوط الجار اللدود لبرشلونة.


    • إعلان
  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    فرحة في برشلونة وهدايا إسبانيول


    في الجانب الآخر من مدينة برشلونة تسود حالة من السعادة الصامتة بين مشجعي البلوجرانا، فتاريخيًا يمثل إسبانيول الخصم المحلي الذي دائمًا ما يحاول تعطيل مسيرة برشلونة لكن هذا الموسم كان الوضع مختلفًا تمامُا.

    إسبانيول قدم هدايا ثمينة لبرشلونة حيث خسر أمامه في مباراتي الذهاب والإياب ليمنحه ست نقاط كاملة في وقت حساس من صراع اللقب.

    رغم هذه الخدمات الضمنية التي قدمها إسبانيول لبرشلونة إلا أن جماهير الفريق الكتالوني الكبير لا تخفي رغبتها في رؤية منافسها المحلي وهو يغادر الليجا.

    فكرة غياب ديربي كتالونيا الموسم القادم تبدو ممتعة للكثيرين هناك خاصة مع تزايد المشاحنات بين الناديين في السنوات الأخيرة.


  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    بيت القصيد


    الحقيقة المرة هي أن الفريق الذي خدم برشلونة بمنحه النقاط الكاملة يجد نفسه الآن وحيدًا في مواجهة مصيره المظلم.

    الأيام القادمة ستكشف لنا إن كان إسبانيول قادرًا على صنع معجزة أخيرة أم أن كلام فينيسيوس جونيور سيتحقق فعليًا وتستعد مدينة برشلونة للاحتفال بهبوط جارها الذي طالما سبب لها المتاعب.

    المشهد الحالي يشير بوضوح إلى أن الكارثة باتت قريبة جدًا من معقل إسبانيول لتبدأ حقبة جديدة من الأحزان الزرقاء في إقليم كتالونيا.


الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد