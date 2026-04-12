ترجمه
نادي CF مونتريال يقيل مدربه ماركو دوناديل عقب البداية السيئة للموسم في دوري MLS
- Getty Images Sport
ماذا حدث
يأتي قرار النادي في ظل بداية سيئة للموسم، بما في ذلك الخسارة يوم السبت أمام فريق فيلادلفيا يونيون الذي لم يحقق أي فوز من قبل. وبهذه الهزيمة، يكون مونتريال قد حقق فوزًا واحدًا فقط في أول سبع مباريات للنادي، مما يجعله في المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) للمؤتمر الشرقي.
تم تعيين دوناديل مدربًا رئيسيًا دائمًا في أكتوبر بعد أن تولى المنصب بشكل مؤقت في مارس 2025. وكان قد خلف لوران كورتوا، الذي تم إقالته بطريقة مماثلة في بداية موسم 2025. جاء رحيل كورتوا بعد خمس مباريات فقط، شهدت بداية موسم النادي بنتيجة 0-4-1.
قبل توليه منصب المدرب الرئيسي لمونتريال، لعب دوناديل للنادي من 2015 إلى 2018 بعد مسيرة مهمة مع فريق فيورنتينا في الدوري الإيطالي.
ما قيل
"أعلن لوكا سابوتو، المدير التنفيذي لشؤون التوظيف والمنهجية الرياضية في نادي CF مونتريال، عن إعفاء ماركو دوناديل من مهامه كمدرب رئيسي للفريق اعتبارًا من اليوم"، حسبما جاء في بيان صادر عن النادي. "وسيتولى فيليب إيولافروي مهام المدرب الرئيسي للفريق إلى حين تعيين مدرب رئيسي دائم." كما لم يعد المدربان المساعدان جاكوبو فالانجا ولورينزو بينزاوتي يعملان مع النادي."
- Getty Images Sport
تاريخ من عدم الاستقرار
مع رحيل دوناديل، سيبدأ النادي الآن في البحث عن مدربه الرئيسي الثاني عشر منذ تأسيسه عام 2012. ومن بين المدربين الرئيسيين الأحد عشر الذين شغلوا المنصب بشكل دائم، لم يصل أي منهم إلى 100 مباراة مع الفريق. ولم يقض أي مدرب ثلاث مواسم على رأس الفريق. وقد تأهل النادي إلى التصفيات مرتين خلال المواسم الأربعة الماضية، بما في ذلك مشاركته في جولة «البطاقة الجامحة» الموسم الماضي.
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيتجه نادي CF مونتريال الآن إلى خوض سلسلة من مباراتين على أرضه ضد فريقي نيويورك في دوري MLS. وستكون المباراة الأولى ضد فريق ريد بولز يوم السبت، قبل أن يستقبل الفريق نادي NYCFC في 25 أبريل.