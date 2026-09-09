"نحن نحب برشلونة، فلنرتدِ ألوانه" .. ميسي يستثمر في "مدينة الأحذية" حتى يكون إلدينسي نسخة جديدة من عشقه الأبدي!

خطوة جديدة يستعد لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما انتشرت الأنباء حول اقترابه من شراء نادي إلدينسي الإسباني، وهو الفريق المغمور الذي قضى أغلب فترات تاريخه بعيدًا عن الأضواء.

وفقًا لصحيفة "ماركا" فإن ميسي يخطط للاستحواذ على أغلبية أسهم النادي المغمور، لينضم إلى المجموعة التي قرر ليو الاستثمار فيها منذ سنوات رفقة عائلته.

ميسي يشارك مع عائلته في ملكية نادي "ليونيس" الأرجنتيني، ونادي كورنيا الإسباني، ولديه حصة بأحد الأندية الأوروجويانية مع لويس سواريز، كما يمتلك خيار الاستحواذ على حصة بناديه الحالي إنتر ميامي.

إذن .. كل الطرق ممهدة لبداية جديدة لميسي بعد اعتزاله كرة القدم، ويبدو أن اللاعب اختار الطريق الذي سيسلكه بالفعل.



