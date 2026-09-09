أخبار الانتقالات | صفقة قريبة للاتحاد وريال مدريد يستهدف ديكلان رايس والكشف عن "نادي ميسي الجديد"

وفقًا لموقع "Footyinsider247" فإن الاتحاد دخل في مفاوضات مكثفة مع سندرلاند، من أجل التعاقد مع لاعبه شمس الدين طالبي، ويحاول إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن.

صاحب الـ21 سنة ليس من ضمن خطط سندرلاند للموسم الجديد، وخرج من قائمة الفريق المشاركة في الدوري الأوروبي، ومن جانبه يحاول الاتحاد استغلال الأمر وقيده ضمن فئة أقل من 21 سنة، في الفترة المقرر حتى 20 سبتمبر الجاري.



