AFP
نادي لينس يرفض عرض باريس سان جيرمان بتأجيل مباراة القمة في الدوري الفرنسي من أجل تعزيز الاستعدادات لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا
الكفاح من أجل اللعب النظيف
انتقلت معركة لقب الدوري الفرنسي من الملعب إلى غرفة الاجتماعات، حيث رفض نادي لانس، صاحب المركز الثاني، رسمياً طلب باريس سان جيرمان بتأجيل مباراته في الجولة التاسعة والعشرين. وكان باريس سان جيرمان، الذي يتصدر الترتيب حالياً بفارق نقطة واحدة، يأمل في إخلاء جدول مبارياته المحلية للتركيز على مباراتيه الأوروبيتين الصعبتين ضد ليفربول. ومع ذلك، يؤكد لينس أن إعادة الجدولة المقترحة ستجبره على التوقف عن اللعب لمدة 15 يوماً، تليها سلسلة مرهقة من ثلاث مباريات في أسبوع واحد. ووصف مسؤولو النادي الاقتراح بأنه تهديد للعدالة الرياضية، وأصروا على ضرورة احترام المنافسة المحلية بغض النظر عن الالتزامات القارية.
النص الكامل للبيان الرسمي الصادر عن نادي لانس
أصدر نادي لانس بيانًا رسميًا على منصة X جاء فيه: "في 6 مارس، تم الانتهاء من تحديد موعد المباراة بين نادي لانس وباريس سان جيرمان، مما أرسى إطارًا كان من المتوقع أن تلتزم به جميع الأطراف. وانطلاقاً من روح المسؤولية وضبط النفس، أبلغ نادي راسينغ كلوب دي لينس نادي باريس سان جيرمان منذ البداية بنيته عدم تغيير هذا التاريخ. وامتثالاً لمبدأ الاستقرار الرياضي، اختار النادي أيضاً الامتناع عن أي تصريحات علنية بشأن هذه المسألة. ومع ذلك، فإن الارتفاع الأخير في التصريحات العامة والتدخلات والاقتراحات المختلفة دفعنا اليوم إلى كسر هذا الصمت.
"يبدو لنا أن هناك شعوراً مقلقاً بدأ يتجذر: وهو أن البطولة الفرنسية تتحول تدريجياً إلى مجرد "متغير تعديل" تحت رحمة متطلبات أوروبية لعدد قليل من الأندية. هذه فكرة فريدة عن العدالة الرياضية، يصعب العثور على مثيل لها في المسابقات القارية الكبرى الأخرى. إن تعديل موعد هذه المباراة الآن يعني حرمان نادي راسينغ كلوب دي لانس من المنافسة لمدة 15 يوماً، ليُجبر بعد ذلك على خوض سلسلة من المباريات كل ثلاثة أيام - وهو إيقاع لا يتوافق لا مع الجدول الزمني المحدد في بداية الموسم، ولا مع موارد نادٍ يُتوقع منه استيعاب مثل هذه القيود الجديدة دون عواقب.
"وبالتالي، يُفهم أن الميزانية العاشرة الأكبر في البطولة يجب أن تتكيف مع مطالب الأقوى، باسم مصالح تتجاوز بوضوح الآن الإطار المحلي - وهو إطار تم تخفيفه بالفعل في المواسم الأخيرة (تقليص الدوري الفرنسي إلى 18 ناديًا، وإلغاء كأس الدوري). أبعد من هذه الحالة المحددة، يُطرح سؤال أكثر جوهرية: وهو احترام المنافسة نفسها. لا بد أن نتساءل متى يبدو أن البطولة، على أرضها، تتراجع أحياناً خلف طموحات أخرى، مهما كانت مشروعة. يظل نادي رينغ كلوب دي لانس ملتزماً بالإنصاف ووضوح القواعد واحترام جميع الأطراف المعنية. هذه مبادئ بسيطة لكرة قدم فرنسية عادلة ومحترمة."
هوس باريس سان جيرمان بالبطولات القارية
يُبرز طلب باريس سان جيرمان الضغط الهائل الذي يتعرض له الفريق الباريسي لتحقيق المزيد من النجاحات في دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر أن تُقام مباراة الإياب في ربع النهائي يوم 14 أبريل على ملعب أنفيلد. وبعد أن أقصى العملاق الفرنسي فريق تشيلسي في الدور السابق، يعتقد أن أي زيادة طفيفة في وقت الاستراحة أمر ضروري للتغلب على قوة ليفربول. ومع ذلك، يواجه مجلس إدارة الرابطة الفرنسية لكرة القدم (LFP) الآن قرارًا صعبًا هذا الخميس. فعليهم الموازنة بين رغبة باريس سان جيرمان في تمثيل فرنسا على الساحة الأوروبية من جهة، ونزاهة سباق اللقب المحلي الذي أصبح أكثر إثارة مما كان عليه منذ سنوات من جهة أخرى.
قرار حاسم من رابطة الدوري الفرنسي
تتجه الأنظار الآن إلى المجلس الإداري للرابطة الفرنسية لكرة القدم (LFP)، الذي يمتلك الصلاحية النهائية لتجاوز اعتراض نادي لانس ونقل المباراة إلى منتصف مايو. وإذا تمت الموافقة على التأجيل، فسيواجه لانس جدول مباريات صعبًا للغاية، حيث قد يضطر إلى مواجهة باريس سان جيرمان وليون في غضون أربعة أيام خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم.