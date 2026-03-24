نادي لينس يرفض عرض باريس سان جيرمان بتأجيل مباراة القمة في الدوري الفرنسي من أجل تعزيز الاستعدادات لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

أصدر نادي لانس بيانًا رسميًا على منصة X جاء فيه: "في 6 مارس، تم الانتهاء من تحديد موعد المباراة بين نادي لانس وباريس سان جيرمان، مما أرسى إطارًا كان من المتوقع أن تلتزم به جميع الأطراف. وانطلاقاً من روح المسؤولية وضبط النفس، أبلغ نادي راسينغ كلوب دي لينس نادي باريس سان جيرمان منذ البداية بنيته عدم تغيير هذا التاريخ. وامتثالاً لمبدأ الاستقرار الرياضي، اختار النادي أيضاً الامتناع عن أي تصريحات علنية بشأن هذه المسألة. ومع ذلك، فإن الارتفاع الأخير في التصريحات العامة والتدخلات والاقتراحات المختلفة دفعنا اليوم إلى كسر هذا الصمت.

"يبدو لنا أن هناك شعوراً مقلقاً بدأ يتجذر: وهو أن البطولة الفرنسية تتحول تدريجياً إلى مجرد "متغير تعديل" تحت رحمة متطلبات أوروبية لعدد قليل من الأندية. هذه فكرة فريدة عن العدالة الرياضية، يصعب العثور على مثيل لها في المسابقات القارية الكبرى الأخرى. إن تعديل موعد هذه المباراة الآن يعني حرمان نادي راسينغ كلوب دي لانس من المنافسة لمدة 15 يوماً، ليُجبر بعد ذلك على خوض سلسلة من المباريات كل ثلاثة أيام - وهو إيقاع لا يتوافق لا مع الجدول الزمني المحدد في بداية الموسم، ولا مع موارد نادٍ يُتوقع منه استيعاب مثل هذه القيود الجديدة دون عواقب.

"وبالتالي، يُفهم أن الميزانية العاشرة الأكبر في البطولة يجب أن تتكيف مع مطالب الأقوى، باسم مصالح تتجاوز بوضوح الآن الإطار المحلي - وهو إطار تم تخفيفه بالفعل في المواسم الأخيرة (تقليص الدوري الفرنسي إلى 18 ناديًا، وإلغاء كأس الدوري). أبعد من هذه الحالة المحددة، يُطرح سؤال أكثر جوهرية: وهو احترام المنافسة نفسها. لا بد أن نتساءل متى يبدو أن البطولة، على أرضها، تتراجع أحياناً خلف طموحات أخرى، مهما كانت مشروعة. يظل نادي رينغ كلوب دي لانس ملتزماً بالإنصاف ووضوح القواعد واحترام جميع الأطراف المعنية. هذه مبادئ بسيطة لكرة قدم فرنسية عادلة ومحترمة."