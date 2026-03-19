Goal.com
مباشر
Santos v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gill Clark

ترجمه

نادي سانتوس يطرد مدربه بعد هزيمة فريقه الذي يضم نيمار في الدقائق الأخيرة، مما يثير مخاوف الهبوط المفاجئة من جديد

أقال نادي سانتوس مدربه خوان بابلو فوجفودا عقب الهزيمة 2-1 أمام إنترناسيونال يوم الأربعاء. وتلقى فريق نيمار هدفاً قاتلاً في الوقت المحتسب بدل الضائع، في نتيجة من شأنها أن تجدد المخاوف بشأن الهبوط. ويحتل سانتوس حالياً المركز الذي يسبق منطقة الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط بعد سبع مباريات من بداية الموسم، ولم يحقق سوى فوز واحد حتى الآن في الموسم الجديد.

  • هدف نيمار لم يكن كافياً لفريق سانتوس

    سجل نيمار هدفاً لصالح سانتوس في مواجهة إنترناسيونال، لكن ذلك لم يكن كافياً حيث خسر فريقه المباراة بنتيجة 2-1. سجل النجم البرازيلي ركلة جزاء في الشوط الثاني، لكن هدفاً ذاتياً وهدفاً متأخراً من يوهان كاربونيرو منح إنتر النقطة الثلاث. ثم أكد سانتوس بعد المباراة رحيل المدرب فويفودا في بيان: "يعلن نادي سانتوس رحيل المدرب خوان بابلو فويفودا وأعضاء طاقمه الفني. ويشكرهم النادي على الخدمات التي قدموها ويتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية".

    • إعلان
  • Santos v Gremio - Copa CONMEBOL Sudamericana 2020Getty Images Sport

    تم تعيين المدير الجديد بالفعل

    وأكد نادي سانتوس منذ ذلك الحين أن المدرب السابق كوكا سيكون المدرب الجديد للنادي حتى نهاية الموسم. وقال النادي في بيان: "أنهى نادي سانتوس لكرة القدم يوم الخميس (19) إجراءات تعيين المدرب كوكا لتولي مهامه حتى نهاية الموسم. ووقع المدرب الجديد عقدًا ساري المفعول حتى نهاية عام 2026. ويصل كوكا إلى "السمكة" برفقة مساعده كوكينها ومدرب اللياقة البدنية عمر فيتوسا. يبلغ أليكسي ستيفال، المولود في كوريتيبا (PR)، 62 عاماً وسيبدأ فترته الرابعة مع نادي سانتوس لكرة القدم. سبق للمدرب أن قاد الفريق الساحلي ذي القميص الأسود والأبيض في أعوام 2008 و2018 و2020-2021."

  • نيمار يرد على استبعاده من منتخب البرازيل

    استعاد نيمار لياقته البدنية الكاملة مع فريق سانتوس، ويأمل في أن يتمكن من فرض نفسه ضمن خطط كارلو أنشيلوتي للمنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026. لم يُدرج المهاجم في قائمة أنشيلوتي الأخيرة، لكنه أكد أنه سيواصل العمل الجاد في محاولة لكسب مكانه في التشكيلة قبل انطلاق البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هذا الصيف. وقال للصحفيين: "تم الإعلان للتو عن تشكيلة المنتخب الوطني. لم يتم استدعائي. بالطبع، أنا حزين، لكنني سأظل دائمًا أدعم المنتخب الوطني. الآن، الأمر يتعلق بمواصلة العمل، والاستعداد إذا أتيحت الفرصة. من الواضح أن هذه هي كأس العالم الأخيرة لي. كنت مستاءً. لكن غدًا يجب أن أتوقف عن الحزن. أحتاج إلى العمل والتدريب واللعب حتى تظهر فرصة للمشاركة في كأس العالم. أنا مستعد".

  • Santos v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    ويأمل نادي سانتوس أن يساهم وصول كوكا في تحسين أداء الفريق وأن يتمكن من إبعاد النادي عن منطقة الهبوط. وسيعود نيمار وزملاؤه إلى الملاعب يوم الأحد في مواجهة فريق كروزيرو المتذيل للترتيب.

الدوري البرازيلي
كروزيرو crest
كروزيرو
CRU
سانتوس إف سي crest
سانتوس إف سي
SAN