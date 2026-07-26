ساعد رونالدو وقاد فيلا لإنجاز تاريخي .. تشيلسي في صراع إنجليزي سعودي على "عبقري الركلات الثابتة"!

وكانت ليلة نهائي الدوري الأوروبي "2026"، شاهدة على حالة من التقدير تجاه المدرب العبقري، فبعد إحراز يوري تيليمانس هدفًا في شباك فرايبورج، تناوب لاعبو الاحتياط على معانقة ماكفي، كما توجه الحارس إيميليانو مارتينيز إليه، تاركًا الاحتفال مع زملائه، من أجل تقدير هذا الرجل، على نجاح الخطة مجددًا بالتسجيل من ركلة ثابتة، فيما حرصت جماهير أستون فيلا على الهتاف باسمه، بينما كان اللاعبون يقتربون من معانقة المجد فوق أرض الميدان، بعد تسجيل ثلاثية ضد الفريق الألماني.
وتحدث مايكل أونيل، الذي عمل مع ماكفي خلال فترة توليه تدريب منتخب أيرلندا الشمالية، حيث كتبا التاريخ معًا بالتأهل إلى كأس أمم أوروبا 2016، عن المدرب الإسكتلندي، قائلًا "أوستن يتمتع بمستوى عالٍ من المعرفة بالخصم، ولديه طريقة إبداعية للتدريب، وهو مبدع في كيفية تقديم الملعومات للاعبين".
وفي خضم احتفالات لاعبي أستون فيلا بلقب "يوروبا ليج"، في إسطنبول، قال المدير الفني السابق أوتاي إيمري "أهنئ أوستن أيضًا؛ فهو بارع جدًا في عمله، ونعمل معه بتعاون وثيق، لديه خبرة كبيرة ونحن نعرف بالضبط ما نفعله".
وقضى ماكفي سنوات من الخبرة والإعداد الدقيق، حيث يقضي اللاعبون ساعات طويلة في ملعب التدريب وغرف التحليل، وكذلك يتم تكليفهم بواجبات منزلية بطريقة الرسوم المتحركة، ورسومات يتم إرسالها إلى هواتفهم.