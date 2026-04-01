نادي بوروسيا دورتموند يُطالب بـ«تحديد موعد نهائي» لنيكو شلوتربيك، في الوقت الذي ينفي فيه المدافع النجم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد
ماتاوس يطالب بالوضوح في ملعب سيغنال إيدونا بارك
يعتقد ماتيوس أن الوقت قد حان لكي يحدد دورتموند موعدًا نهائيًا بشأن مستقبل شلوتربيك. فمنذ أشهر، يدور نقاش بين نادي بوروسيا دورتموند واللاعب الدولي الألماني حول إمكانية تمديد عقده إلى ما بعد عام 2027، لكن كما أكد الطرفان هذا الأسبوع، لم يتم التوصل إلى أي تقدم حتى الآن. وقد أثار هذا التأخير مخاوف من أن تؤدي حالة عدم اليقين هذه إلى تشتيت انتباه اللاعب.
يتوقع الفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية أن يتولى المدير الرياضي الجديد أولي بوك، الذي تولى المنصب مؤخرًا ليحل محل سيباستيان كيل، والمدير الإداري الرياضي لارس ريكن زمام المبادرة. ويصر ماتيوس على أن الإدارة يجب أن تتواصل مع المدافع قريبًا لاتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن، مما يضمن للنادي التخطيط على المدى الطويل دون أن تخيم الغمامة على الفريق.
تحول نفسي تكتيكي
قال ماتيوس لشبكة "سكاي": "حان الوقت لتحديد موعد نهائي. شلوتربيك لاعب مهم، ولا نريد أن نضغط عليه - فقد تعامل كيل مع هذا الأمر من الناحية النفسية بشكل جيد جدًا - لكن حان الوقت الآن لاتخاذ قرار". ويشير الخبير إلى أنه في حين كان النهج السابق ضروريًا للحفاظ على راحة اللاعب، فإن التغيرات التي طرأت على مسار الموسم تتطلب حلاً أكثر إلحاحًا.
التوقيت حساس بشكل خاص بالنظر إلى جدول المباريات الدولية. وسلط ماتيوس الضوء على أهمية الحالة النفسية للمدافع قبل خوض البطولات الكبرى، قائلاً: "سيكون من الأهمية بمكان لشلوتربيك، وكذلك للمنتخب الوطني، أن يكون هناك وضوح قبل كأس العالم".
قيادة جديدة في قسم الرياضة
من وجهة نظر شلوتربيك، يتفهم ماتيوس سبب تردد اللاعب في توقيع تمديد عقده. فمع التغييرات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على الجهاز الفني لدورتموند، من الطبيعي أن يرغب اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في فهم رؤية صانعي القرار الجدد. يمثل الانتقال من عهد كيل إلى الثنائي بوك وريكن تغييرًا كبيرًا في التوجه الرياضي للنادي، كما قال شلوتربيك نفسه. "تفاوضت مع سيباستيان لفترة طويلة. للأسف، لم يعد سيباستيان معنا. بالطبع، اتصل بي أولي بالفعل. لذلك، أنا مندهش جدًا من التقارير [عن التوصل إلى اتفاق]"، قال هذا الأسبوع.
ورد ماتيوس قائلاً: "أتفهم موقف شلوتربيك، لأن شيئاً ما قد تغير في دورتموند خارج الملعب في القسم الرياضي. يريد شلوتربيك أن يرى موقف صانعي القرار، أولي بوك ولارس ريكن، تجاهه. أتوقع أن يجتمعوا عدة مرات خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشة المستقبل".
صعود شلوتربيك: من فرايبورغ إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
انضم شلوتربيك إلى دورتموند قادمًا من فرايبورغ في صيف عام 2022 بموجب عقد مدته خمس سنوات بقيمة تقارب 25 مليون يورو، ولعب دورًا محوريًا في وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم 2023-2024. وخاض المدافع هذا الموسم 30 مباراة في جميع المسابقات، وسجل أربعة أهداف، بينما يحتل فريقه حاليًا المركز الثاني في الدوري الألماني، متأخرًا بفارق تسع نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ.