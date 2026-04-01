نادي بوروسيا دورتموند يُطالب بـ«تحديد موعد نهائي» لنيكو شلوتربيك، في الوقت الذي ينفي فيه المدافع النجم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد

يعتقد ماتيوس أن الوقت قد حان لكي يحدد دورتموند موعدًا نهائيًا بشأن مستقبل شلوتربيك. فمنذ أشهر، يدور نقاش بين نادي بوروسيا دورتموند واللاعب الدولي الألماني حول إمكانية تمديد عقده إلى ما بعد عام 2027، لكن كما أكد الطرفان هذا الأسبوع، لم يتم التوصل إلى أي تقدم حتى الآن. وقد أثار هذا التأخير مخاوف من أن تؤدي حالة عدم اليقين هذه إلى تشتيت انتباه اللاعب.

يتوقع الفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية أن يتولى المدير الرياضي الجديد أولي بوك، الذي تولى المنصب مؤخرًا ليحل محل سيباستيان كيل، والمدير الإداري الرياضي لارس ريكن زمام المبادرة. ويصر ماتيوس على أن الإدارة يجب أن تتواصل مع المدافع قريبًا لاتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن، مما يضمن للنادي التخطيط على المدى الطويل دون أن تخيم الغمامة على الفريق.