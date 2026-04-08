Getty Images Sport
ترجمه
نادي بوروسيا دورتموند يؤكد اهتمامه بعودة جادون سانشو إلى النادي، مع اقتراب اللاعب المهمش في مانشستر يونايتد من انتهاء عقده
دورتموند يخطط لعودة ثالثة مثيرة
يفكر النادي الألماني بجدية في إعادة اللاعب الدولي الإنجليزي إلى ملعب «سيغنال إيدونا بارك» بعد الفترة الصعبة التي قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز. يلعب سانشو حالياً على سبيل الإعارة في أستون فيلا، وتقترب فترة عقده مع مانشستر يونايتد من نهايتها بعد خمس سنوات من انتقاله المثير للجدل إلى أولد ترافورد مقابل 73 مليون جنيه إسترليني. وعلى الرغم من صعوباته في الحفاظ على مستواه في إنجلترا، لا تزال إدارة دورتموند متفائلة بأن العودة إلى بيئة مألوفة قد تساعد الجناح على استعادة المستوى الذي جعله في يوم من الأيام أحد أكثر المهاجمين رعباً في أوروبا.
- Getty Images
ريكن يؤكد استمرار عملية تحليل اللاعبين
اعترف مسؤولو دورتموند بأنهم يدرسون بدقة التعزيزات المحتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يتصدر اسم سانشو قائمة الأهداف. ورغم رغبة النادي في إعادة ضمه، تشير تقارير من قناة "سكاي ألمانيا" إلى أن الجوانب المالية للصفقة لا تزال تشكل عقبة رئيسية، نظراً لراتب اللاعب السنوي الحالي البالغ 15 مليون جنيه إسترليني.
وفي معرض حديثه عن استراتيجية الانتقالات التي يتبعها النادي واهتمامه الخاص بالجناح، قال المدير التنفيذي لدورتموند لارس ريكن لصحيفة "سبورت بيلد": "نحن ندرس حالياً العديد من اللاعبين ونحللهم عن كثب. نتحقق مما إذا كان بإمكانهم تحسين أداء الفريق. ونقوم بذلك مع جادون أيضاً".
"حلم" مانشستر يونايتد يقترب من نهايته الحزينة
كانت مسيرة سانشو منذ رحيله في عام 2021 محفوفة بالصعوبات، حيث يبدو أن ما وصفه بنفسه بـ"الحلم الذي تحقق" في مانشستر يونايتد مقدر له الآن أن يتلاشى بشكل محبط. بعد معاناته في أول موسمين ونصف مع مانشستر يونايتد، أبهر الجناح الجميع خلال فترة إعارته إلى دورتموند، لكنه خيب الآمال مرة أخرى في فترة إعارته اللاحقة إلى تشيلسي. كما أثبتت فترة إعارته الحالية إلى أستون فيلا صعوبتها، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هدفًا واحدًا فقط وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 31 مباراة خاضها هذا الموسم، منها 17 مباراة فقط كلاعب أساسي.
- Getty Images Sport
التسوية المالية هي مفتاح العودة
مع اقتراب سانشو من الأسابيع الأخيرة من عقده مع مانشستر يونايتد، يتجه الاهتمام إلى ما إذا كان مستعدًا لقبول تخفيض كبير في راتبه من أجل تسهيل عودته إلى ألمانيا. ويشكل إيمان دورتموند بقدراته فرصة محتملة لهذا المهاجم الذي أصبح شخصية هامشية في الدوري الإنجليزي الممتاز.