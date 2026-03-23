نادي بوروسيا دورتموند يعيّن مديرًا رياضيًا جديدًا بعد أدائه «المتميز» عقب رحيل أسطورة النادي

يواجه بوك وضعًا صعبًا، حيث يدخل دورتموند فترة التوقف الدولية في مارس متأخرًا بفارق تسع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر للدوري الألماني. علاوة على ذلك، خرج الفريق بشكل مخيب للآمال من كل من كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن هناك تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق هذا الصيف. وقد أكد النادي بالفعل أن لاعبين بارزين مثل جوليان براندت ونيكلاس سولي سيغادرون الفريق عند انتهاء عقودهم. ومع ذلك، سيكون لدى المدير الجديد أساس يمكنه البناء عليه، حيث وقع فيليكس نميشا ولوكا ريجاني والقائد إيمري كان مؤخرًا عقودًا جديدة للبقاء في النادي حتى الموسم المقبل وما بعده.