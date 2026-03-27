نادي بوروسيا دورتموند، أخبار وشائعات: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن عقوبة نيكو شلوتربيك بعد بطاقة حمراء غريبة

كان للخروج المرير لفريق بوروسيا دورتموند من دوري أبطال أوروبا على يد أتالانتا بيرغامو في دور الـ16 تداعياته. بعد الهزيمة الصادمة بنتيجة 1-4 في أواخر فبراير في بيرغامو، فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الآن عدة عقوبات على نادي بوروسيا دورتموند ومشجعيه – وحدد مقدار العقوبة المفروضة على نيكو شلوتربيك.

تم إيقاف المدافع الداخلي لمباراة واحدة في إحدى مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بسبب "سلوك غير رياضي". وبذلك يتم تطبيق اللائحة الرسمية: يتم "إيقاف اللاعب أو المسؤول تلقائيًا عن المباراة التالية في إحدى مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)". وبالتالي، فإن إلغاء العقوبة مستبعد.

الأمر المثير للجدل بشكل خاص: شاهد شلوتربيك البطاقة الحمراء من على مقاعد البدلاء في ذلك الوقت – دون سبب واضح بالنسبة للكثيرين. كان وصفه للأحداث عبر إنستغرام واضحاً: "بعد أن قفز ما يبدو أنه عشرة لاعبين من أتالانتا في وقت واحد واعترضوا بصوت عالٍ، قمت من مكاني." وأضاف: "قلت لهم أن يجلسوا مرة أخرى. هذا كل شيء. بدون إهانات، بدون إهانة أو أي شيء آخر".

لا تزال هذه الحادثة تثير الدهشة حتى اليوم. حتى بعد المباراة، ظل القرار غير مفهوم بالنسبة له: "لم يستطع الحكم نفسه أن يشرح لي بعد المباراة سبب حصولي على البطاقة الحمراء". وقعت الأحداث المحيطة بطرده في الدقائق الأخيرة المضطربة من المباراة.

قدم مانويل غراف تفسيرًا محتملًا لاحقًا. قال الحكم السابق في الدوري الألماني لصحيفة بيلد: "إذا دخل منطقة المراجعة بطريقة عدائية ومواجهة، أو دخل منطقة تدريب الفريق المنافس أو الملعب، فيجب طرده من الملعب على الفور."

إلى جانب الإيقاف الذي فُرض على شلوتربيك، تمت مقاضاة النادي أيضًا. أصدرت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) تحذيرًا بسبب السلوك غير الرياضي للفريق. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على دورتموند دفع 13 ألف يورو تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالملعب، كما يتعين عليه التنسيق مع أتالانتا بشأن تسوية الأضرار الإضافية التي تسبب فيها المشجعون. كما تم فرض غرامة مالية إضافية قدرها 5 آلاف يورو بسبب أعمال الشغب التي ارتكبها المشجعون.