نادي بايرن ميونيخ يعلن عن مستجدات بشأن جمال موسيالا

في غياب موسيالا، ستواجه ألمانيا سويسرا يوم الجمعة (20:45/RTL) في بازل. وبعد ثلاثة أيام، ستلعب ألمانيا ضد غانا في شتوتغارت.

وقد أدرج ناجلسمان هذا المهاجم في خططه النهائية للمشاركة في كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (من 11 يونيو إلى 19 يوليو). وسيعلن مدرب المنتخب الألماني عن تشكيلته المؤقتة لكأس العالم في الأسبوع الثاني من شهر مايو. ويجب تسجيل أسماء الـ26 لاعباً المسموح بهم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في بداية شهر يونيو.