أعلن النادي الحائز على أكبر عدد من الألقاب في كرة القدم يوم الخميس أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قد عاد للتدريب على العشب "لأول مرة بعد شعوره بألم في الكاحل الأيسر الذي تعرض لإصابة خلال الصيف".
نادي بايرن ميونيخ يعلن عن مستجدات بشأن جمال موسيالا
- وقد أجرى موسيالا، الذي لم يتم اختياره للمشاركة في المباريات الدولية الأولى لهذا العام الذي سيشهد كأس العالم بسبب مشاكل صحية أشار إليها المدرب الوطني يوليان ناجلسمان، «تدريبًا فرديًا بالكرة صباح اليوم في ملعب التدريب بشارع زابينر».
سيواجه منتخب ألمانيا سويسرا وغانا
في غياب موسيالا، ستواجه ألمانيا سويسرا يوم الجمعة (20:45/RTL) في بازل. وبعد ثلاثة أيام، ستلعب ألمانيا ضد غانا في شتوتغارت.
وقد أدرج ناجلسمان هذا المهاجم في خططه النهائية للمشاركة في كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (من 11 يونيو إلى 19 يوليو). وسيعلن مدرب المنتخب الألماني عن تشكيلته المؤقتة لكأس العالم في الأسبوع الثاني من شهر مايو. ويجب تسجيل أسماء الـ26 لاعباً المسموح بهم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في بداية شهر يونيو.