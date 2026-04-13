نادي بايرن ميونيخ، أخبار وشائعات: يُقال إن النادي قد أبرم صفقة انتقال ثانية هذا الصيف

يقال إن نادي بايرن ميونيخ يخطط للتعاقد بشكل نهائي مع اللاعب المُعار بارا سابوكو ندياي في الصيف المقبل.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "أبندتزيتون"، فإن النادي الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب يتصور التعاون مع اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً على المدى الطويل. ويخضع ندياي حالياً للإعارة من نادي "غامبينوس ستارز أفريكا"، وهو أحد الأندية الشريكة لأكاديمية "ريد آند جولد".

وقد احتفل ندياي بظهوره الأول في تشكيلة الفريق الأول لبايرن ميونيخ خلال مباراة السبت الماضي ضد نادي سانت باولي، حيث منحه المدرب فينسنت كومباني فرصة المشاركة في المباراة منذ البداية. وفي الدقيقة 84، تم استبداله بجمال موسيالا.

وقد تمكن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا من إقناع الجميع في مشاركاته القليلة - وبعد صافرة النهاية، أشاد زميله ليون جوريتزكا بأدائه قائلاً: "لقد رأينا أنه يمتلك موهبة هائلة. إنه شاب طيب وممتن للغاية."

وذهب المدير الرياضي ماكس إيبرل في نفس الاتجاه، حيث لم يلاحظ "أي توتر" لدى لاعب خط الوسط. "لقد دخل المباراة بشكل جيد للغاية."

إذا وقع بايرن ميونيخ بالفعل عقدًا مع ندياي، فسيكون هذا هو التعاقد الثاني للموسم المقبل. ومن المؤكد بالفعل أن نادي ميونيخ سيستعيد نويل أسيكو من هانوفر 96 مقابل 2.5 مليون يورو.