نادي بايرن ميونيخ، أخبار وشائعات: يُقال إن النادي قد أبرم صفقة انتقال ثانية هذا الصيف

المزيد من الأخبار والشائعات والتقارير الخاصة بنادي بايرن ميونيخ:
يقال إن نادي بايرن ميونيخ يخطط للتعاقد بشكل نهائي مع اللاعب المُعار بارا سابوكو ندياي في الصيف المقبل.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "أبندتزيتون"، فإن النادي الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب يتصور التعاون مع اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً على المدى الطويل. ويخضع ندياي حالياً للإعارة من نادي "غامبينوس ستارز أفريكا"، وهو أحد الأندية الشريكة لأكاديمية "ريد آند جولد".
وقد احتفل ندياي بظهوره الأول في تشكيلة الفريق الأول لبايرن ميونيخ خلال مباراة السبت الماضي ضد نادي سانت باولي، حيث منحه المدرب فينسنت كومباني فرصة المشاركة في المباراة منذ البداية. وفي الدقيقة 84، تم استبداله بجمال موسيالا.
وقد تمكن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا من إقناع الجميع في مشاركاته القليلة - وبعد صافرة النهاية، أشاد زميله ليون جوريتزكا بأدائه قائلاً: "لقد رأينا أنه يمتلك موهبة هائلة. إنه شاب طيب وممتن للغاية."
وذهب المدير الرياضي ماكس إيبرل في نفس الاتجاه، حيث لم يلاحظ "أي توتر" لدى لاعب خط الوسط. "لقد دخل المباراة بشكل جيد للغاية."
إذا وقع بايرن ميونيخ بالفعل عقدًا مع ندياي، فسيكون هذا هو التعاقد الثاني للموسم المقبل. ومن المؤكد بالفعل أن نادي ميونيخ سيستعيد نويل أسيكو من هانوفر 96 مقابل 2.5 مليون يورو.
عاد سيرج غنابري إلى التدريبات بعد غيابه بسبب الإصابة خلال مباراة بايرن ميونيخ خارج أرضه أمام سانت باولي.
ووفقاً لما أوردته صحيفة "بيلد"، تمكن لاعب المنتخب الألماني يوم الأحد من القيام بجولات جري خفيفة في ملعب تدريبات بايرن ميونيخ في شارع زابينر. ومن غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من المشاركة في المباراة المقبلة في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.
وكان غنابري قد غاب عن مباراة سانت باولي في اللحظة الأخيرة بسبب مشاكل في الركبة. وقال المدير الرياضي ماكس إيبرل بعد الفوز 5-0 على فريق هامبورغ: "شعرنا أنه ليس من الجيد لسيرج الآن القيام بهذه الرحلة إلى هامبورغ التي تتطلب رحلتين جويتين. على الأرجح لم يكن ليكون بديلاً على أرض الملعب. لذلك قررنا أن يتلقى العلاج في المنزل، وسيكون جاهزاً يوم الأربعاء".
التاريخ
الوقت
المباراة
الأربعاء، 15 أبريل
21:00
بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)
الأحد، 19 أبريل
الساعة 17:30
بايرن ميونيخ - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني)
الأربعاء، 22 أبريل
20:45
باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ (كأس ألمانيا)