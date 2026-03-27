Thomas Müller
نادي بايرن ميونيخ، أخبار وشائعات: هل سيصبح توماس مولر مديرًا رياضيًا في نادي بايرن ميونيخ يومًا ما؟ "إذا كانت هناك باب مفتوح قليلاً وأردت الدخول..."

توماس مولر لا يستبعد العودة إلى نادي بايرن ميونيخ. أولي هونيس يسخر من نادي ليفربول. أخبار وشائعات حول نادي بايرن ميونيخ.

المزيد من الأخبار والمقالات عن نادي بايرن ميونيخ:

  • في حال اعتزال مانويل نوير: هل سيصبح حارس مرمى المنتخب الألماني في كأس العالم احتياطيًا لجوناس أوربيغ في بايرن ميونيخ؟
  • إنذار جديد بشأن حراس المرمى في نادي بايرن ميونيخ! جوناس أوربيغ يغادر منتخب ألمانيا
  • رسميًا: بايرن ميونيخ يمدد عقد الثنائي ويرسل إشارة قوية
    نادي بايرن ميونيخ، أخبار: مولر لا يستبعد تولي منصب في نادي بايرن ميونيخ

    لا يزال مستقبل توماس مولر في نادي بايرن ميونيخ موضوعًا ساخنًا للنقاش – واللاعب المخضرم نفسه يصب الآن المزيد من الزيت على النار. يبدو أن تولي دور خارج الملعب أمرٌ وارد تمامًا بالنسبة للاعب البالغ من العمر 36 عامًا، حتى وإن كان يبقي جميع الخيارات مفتوحة عن قصد.

    حالياً، لا يزال مولر مرتبطاً بعقد مع فريق فانكوفر وايتكابس، حيث يتمتع بأهمية رياضية أكبر بكثير مما كان عليه الحال مؤخراً في ميونيخ. فبينما كان يُطلب منه في كثير من الأحيان في صفوف البطل القياسي فقط كلاعب بديل، أصبح مرة أخرى في كندا أحد الشخصيات المؤثرة على أرض الملعب.

    أما ما سيحدث بعد ذلك، فيتركه بطل العالم لعام 2014 مفتوحاً عن قصد. في برنامج الحوار "Bestbesetzung" على قناة MagentaSport، أوضح أنه لا يريد أن يحدد موقفه – لكنه لم يستبعد العودة إلى ميونيخ بأي حال من الأحوال. "أنا لا أستبعد أي شيء. أترك الأمور تأتي إليّ بشكل عام"، قال مولر. وفي الوقت نفسه، ألمح إلى أنه سيغتنم الفرص بنشاط: "إذا كانت الباب مفتوحًا قليلاً وأردت الدخول، فقد تمكنت من ذلك مرارًا وتكرارًا في الماضي."

    على الرغم من أن منصبًا محددًا – مثل منصب المدير الرياضي – ليس مطروحًا حاليًا، إلا أن مولر يُعتبر داخليًا مرشحًا محتملاً لمهمة مستقبلية نظرًا لخبرته وتعلقه بالنادي. ومن المرجح أن يكون العامل الحاسم في ذلك هو ما إذا كان هو نفسه يرى أن الوقت مناسب وأنه يمتلك المهارات اللازمة لأداء مثل هذا الدور.

    في المقابل، اتخذ مولر موقفاً أوضح بكثير بشأن موضوع آخر: احتمال عودته إلى المنتخب الوطني. فهو يستبعد العودة بشكل قاطع. ورد على السؤال ذي الصلة بإجابة مقتضبة: "نعم، لا." كما وجه كلمات واضحة إلى مدرب المنتخب الوطني يوليان ناجلسمان: "إذا اتصل بي، فهو مجنون."

    نادي بايرن ميونيخ، أخبار: هونيس يسخر من ليفربول

    تثير التكهنات حول احتمال انتقال ضخم لميكايل أوليسي ضجة كبيرة في الوقت الحالي – لكن نادي بايرن ميونيخ يبقى هادئًا. وقد أوضح الرئيس الفخري أولي هونيس بشكل خاص أن بيع النجم الهجومي ليس مطروحًا على الإطلاق، على الرغم من الأرقام القياسية التي تتداولها الشائعات.

    انتشرت مؤخرًا شائعات تفيد بأن نادي ليفربول مستعد لدفع حوالي 200 مليون يورو مقابل اللاعب الدولي الفرنسي. لكن هونيس أوضح بشكل لا لبس فيه خلال مهرجان الذكاء الاصطناعي data:unplugged أن نادي ميونيخ لا يفكر في التخلي عن لاعبه الأساسي، بل وسخر قليلاً من ليفربول قائلاً: "إذا كان هذا صحيحًا، وأنا لا أعتقد أنه صحيح، لكن ليفربول أنفق 500 مليون هذا العام ويخوض موسمًا سيئًا للغاية. لذا، لن نساهم في تحسين أدائهم العام المقبل."

    أوليس، الذي يلعب دوراً محورياً في صفوف البطل القياسي منذ انتقاله في عام 2024، قد أثبت منذ فترة طويلة أنه لاعب من الطراز العالمي بفضل أدائه القوي. وفي الموسم الحالي أيضًا، يعد أحد الشخصيات المؤثرة في لعب بايرن ميونيخ، حيث سجل 16 هدفًا وصنع 27 تمريرة حاسمة في 39 مباراة. وبالتالي، فإن اهتمام الأندية الكبرى الأخرى به كبير – فإلى جانب ليفربول، يُذكر ريال مدريد مرارًا وتكرارًا كأحد المشترين المحتملين.

    لكن بالنسبة لهونيس، لا يقف مبلغ الانتقال المحتمل في المقدمة، بل النجاح الرياضي والأهمية بالنسبة للجماهير: "نحن نلعب هذه المباراة من أجل جماهيرنا. لدينا 430 ألف عضو، ولدينا ملايين الجماهير في جميع أنحاء العالم، ولن يفيدهم كثيرًا أن يكون لدينا 200 مليون في الحساب ونلعب كرة قدم أسوأ كل يوم سبت بسبب ذلك."

    كما لا ترى الإدارة الرياضية بقيادة ماكس إيبرل أي سبب للقلق. قال المدير الرياضي لبايرن ميونيخ مؤخرًا لمجلة "سبورت بيلد": "مايكل لديه عقد معنا حتى عام 2029، بدون بند إنهاء العقد – نحن مرتاحون".

    بايرن ميونيخ، أخبار: مانويل نوير يبلغ الأربعين

    يبلغ مانويل نوير اليوم، 27 مارس، سن الأربعين – ويمكنه أن ينظر إلى مسيرة مهنية لا مثيل لها. لسنوات عديدة، كان شخصية مؤثرة ليس فقط في نادي بايرن ميونيخ، بل أيضًا في المنتخب الوطني، وقد غيّر أسلوبه بشكل حاسم طريقة لعب حراس المرمى.

    أهم لحظة في قميص المنتخب الألماني هي بالطبع الفوز بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل. في ذلك الوقت، كان نوير أحد اللاعبين الرئيسيين في الطريق نحو اللقب. كما فاز على مستوى الأندية بكل ما يمكن الفوز به تقريبًا: العديد من البطولات مع بايرن ميونيخ وفوزان بدوري أبطال أوروبا في عامي 2013 و2020.

    ومع ذلك، لا يزال مستقبله مجهولاً في الوقت الحالي. يعمل نوير على العودة بعد إصابته، لكنه يأخذ وقته في اتخاذ قرار بشأن مستقبله. هل يستمر أم يتوقف؟ هذا هو السؤال الذي لا يزال مطروحاً – خاصة في نادي بايرن ميونيخ. في الكواليس، يتم بالفعل مناقشة السيناريوهات المحتملة في النادي صاحب الرقم القياسي، حيث يُعتبر أوليفر باومان خياراً محتملاً.

    تهانينا بمناسبة عيد ميلادك الأربعين، مانويل نوير!

  • أخبار نادي بايرن ميونيخ: أوبامكانو يتلقى بطاقة حمراء في فوز فرنسا المرموق على البرازيل

    على الرغم من طرد نجم دفاع بايرن ميونيخ دايوت أوبامكانو، بدأت المنتخب الفرنسي العام الذي سيشهد كأس العالم بشكل واعد. فازت «المنتخب الثلاثي الألوان» في فوكسبورو بولاية ماساتشوستس الأمريكية بالمباراة الودية المرموقة ضد البرازيل، حاملة لقب كأس العالم، بنتيجة 2-1 (1-0) رغم لعبها بـ 10 لاعبين لمدة 35 دقيقة.

    سجل النجم كيليان مبابي (32) والمهاجم السابق في الدوري الألماني هوغو إكيتيكي (65) هدفي المنتخب الفرنسي، وصيف كأس العالم، في إعادة لمباراة نهائي كأس العالم 1998. أوبامكانو، الذي كان ضمن التشكيلة الأساسية لفرنسا مثل زميله في النادي مايكل أوليسي، طُرد قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الثاني بسبب مخالفة عنيفة. ولم تتمكن "السيليساو"، التي خاضت المباراة بدون نجمها المخضرم نيمار الذي لم يُدرج في التشكيلة، من تقليص الفارق إلا بهدف سجله بريمر قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة.

    تختبر كل من فرنسا والبرازيل في جولتيهما بالولايات المتحدة مستواهما استعداداً لبطولة كأس العالم في الصيف. تلتقي فرنسا يوم الأحد في لاندوفر بولاية ماريلاند مع كولومبيا، قبل أن تلتقي البرازيل بعد يومين في أورلاندو بولاية فلوريدا مع كرواتيا.

    في الدور النهائي لكأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ستخوض فرنسا مبارياتها في المجموعة ضد النرويج والسنغال وفريق آخر لم يتحدد بعد من مباريات الملحق. أما البرازيل، بقيادة مدربها الإيطالي النجم كارلو أنشيلوتي، فعليها أن تثبت نفسها في الدور الأول ضد هايتي والمغرب واسكتلندا. (SID)

  • نادي بايرن ميونيخ، جدول المباريات: المباريات القادمة للنادي

    التاريخ

    الوقت

    المباراة

    السبت، 4 أبريل

    15:30

    SC فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)

    الثلاثاء، 7 أبريل

    21:00

    ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا)

    السبت، 11 أبريل

    الساعة 18:30

    ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)

    الأربعاء، 15 أبريل

    21:00

    بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)

    الأحد، 19 أبريل

    17:30

    بايرن ميونيخ - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني)

