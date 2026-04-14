Christian Guinin

نادي بايرن ميونيخ، أخبار وشائعات: هل البند الخاص بالنادي غير صالح؟ تسربت تفاصيل جديدة حول تمديد عقد نيكو شلوتربيك

يبدو أن نادي بايرن ميونيخ في وضع غير مواتٍ في حال انتقال نيكو شلوتربيك إلى نادٍ آخر بعد كأس العالم. آخر الأخبار والشائعات حول نادي بايرن ميونيخ.

    نادي بايرن ميونيخ، شائعة: بند شلوتربيك غير ساري المفعول بالنسبة للنادي

    يبدو أن بند الخروج المنصوص عليه في العقد الجديد لنيكو شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند لا ينطبق على نادي بايرن ميونيخ.

    وأكدت قناة "سكاي" الشائعات التي تفيد بأن اللاعب الدولي الألماني يمكنه مغادرة بوروسيا دورتموند بعد كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مقابل مبلغ انتقال محدد قدره 60 مليون يورو، إلا أن هذه البند لا ينطبق إلا على عدد قليل من الأندية.

    وبالتالي، لا يُعد نادي بايرن ميونيخ من بين هذه الأندية. يقال إن البطل القياسي أبدى اهتماماً حذراً بانتقال اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً - خاصة في حالة رحيل مين جاي كيم، الذي يتودد إليه العديد من الأندية الإيطالية، فقد ينشط نادي ميونيخ مرة أخرى في سوق الانتقالات فيما يتعلق بالدفاع، على الرغم من وجود بدائل مناسبة في هذا المركز بالفعل مثل هيروكي إيتو وجوسيب ستانيسيتش.

    ومن بين الأندية التي يُرجح أن ينتقل إليها شلوتربيك، يُقال إن ريال مدريد هو أحدها. ويبحث النادي الملكي منذ فترة طويلة عن لاعب رفيع المستوى لتعزيز قلب الدفاع، بعد أن قد تشهد هذه المنطقة بعض التغييرات في الصيف.

    على وجه التحديد، من المقرر ألا يتم تمديد عقد ديفيد ألابا الذي ينتهي بنهاية الموسم، ومن المتوقع أن يغادر النمساوي دون مقابل. كما أن مستقبل اللاعب الدولي أنطونيو روديجر لا يزال محفوفًا بالتساؤلات - حيث ينتهي عقده أيضًا في نهاية يونيو 2026.

    وكان شلوتربيك قد مدد عقده مع بوروسيا دورتموند، الذي كان ينتهي في الأصل عام 2027، يوم الجمعة الماضي قبل الأوان حتى عام 2031، لكنه على ما يبدو أدرج بنداً في العقد يسمح له بالانسحاب، والذي من المفترض أن يصبح ساري المفعول بعد كأس العالم.

    وفي مباراة دورتموند على أرضه نهاية الأسبوع الماضي ضد باير 04 ليفركوزن، تعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً للصافرات، في رد فعل واضح على ما اعتبره المشجعون إعلان ولاء مزيف للنادي.

    نادي بايرن ميونيخ، شائعة: نجمان سابقان في النادي على وشك الانتقال إلى أندية أخرى

    يبدو أن اللاعبين السابقين في نادي بايرن ميونيخ، بيير-إميل هويبيرغ وبنجامين بافارد، سيضطران إلى البحث عن نادٍ جديد في الصيف المقبل.

    وفقًا لما نشرته صحيفة "لا بروفانس" الفرنسية، لم يعد هناك مستقبل للاعب خط الوسط والمدافع في ناديهما الحالي أولمبيك مرسيليا، ومن ثمّ سيتم التخلي عنهما حتمًا خلال فترة الانتقالات المقبلة.

    في حين أن هوجبيرج مرتبط بعقد ثابت مع أولمبيك مرسيليا ويمتلك عقد عمل ساري المفعول حتى عام 2028، فإن بافارد معار من ناديه الأصلي إنتر ميلان إلى مرسيليا فقط. وبالتالي، لن يتم ممارسة خيار الشراء الذي تبلغ قيمته 15 مليون يورو حسب ما تردد. في الوقت نفسه، يبدو أن الفرنسي لم يعد مطلوبًا في إنتر ميلان أيضًا (عقده حتى عام 2028).

    في المقابل، قد يتمكن النادي الذي يلعب في الدوري الفرنسي من جني أموال من بيع هويبيرج. وفقًا للتقارير، يُقال إن يوفنتوس تورينو وإنتر ميلان وأس روما يبدون جميعًا اهتمامًا بانتقاله. ويُتداول أن مبلغ الانتقال سيكون 12 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

    نادي بايرن ميونيخ، أخبار: نجم مانشستر يونايتد يشيد بكين لانتقاله إلى بايرن ميونيخ

    هنأ لاعب خط وسط مانشستر يونايتد برونو فرنانديز هاري كين على انتقاله إلى نادي بايرن ميونيخ.

    من وجهة نظر البرتغالي، كان قرار المهاجم الدولي الإنجليزي الصحيح أن يغادر ناديه منذ سنوات طويلة توتنهام هوتسبير في صيف 2023 وينضم إلى بطل ألمانيا.

    قال فرنانديس في مقابلة مع صحيفة "التايمز": "قرر كين الانتقال إلى بايرن. وهذا القرار جيد لأنه يعلم أن لديه فرصًا كبيرة للفوز بالألقاب". ربما كانت هذه الفرصة ستحرم منه لو بقي في صفوف توتنهام، الذي لعب له كين لما يقرب من 20 عامًا.

    "لو بقي موسمًا أو موسمين آخرين مع توتنهام، لكان أصبح أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. فهل كان سيصبح أسطورة أم لا؟ كان سيصبح أسطورة"، أضاف اللاعب البرتغالي الدولي. لكن بانتقاله إلى بايرن ميونيخ، أصبح لدى كين الآن فرصة للفوز بجوائز فردية، مثل الكرة الذهبية: "نحن نتحدث الآن عن هاري كين الذي يسجل نفس عدد الأهداف التي كان يسجلها مع توتنهام، لكنه قد يفوز الآن بالكرة الذهبية لأنه سيفوز بالألقاب".

    في العام الماضي، فاز كين مع بايرن ميونيخ بالبطولة الألمانية، والآن قد يضاف إلى ذلك ثلاثة ألقاب أخرى هذا العام. يتصدر ميونيخ الدوري الألماني بفارق كبير عن بوروسيا دورتموند، كما لا يزال فريق المدرب فينسنت كومباني موجودًا في دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.

  • نادي بايرن ميونيخ، جدول المباريات: المباريات القادمة للنادي

    التاريخالوقتالمباراة
    الأربعاء، 15 أبريل21:00بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)
    الأحد، 19 أبريلالساعة 17:30بايرن ميونيخ - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني)
    الأربعاء، 22 أبريل20:45باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ (كأس ألمانيا)
