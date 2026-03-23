أبرز ستيفان إيفنبرغ، اللاعب السابق في نادي بايرن ميونيخ، الدور الذي تلعبه الدفاعات في النجاح الكبير الذي يحققه فريق بايرن ميونيخ حالياً. وأكد في هذا الصدد، من بين أمور أخرى، على أهمية جوزيب ستانيسيتش، في حين أن العناوين الرئيسية عادةً ما تركز على نجوم الهجوم أمثال هاري كين ومايكل أوليسي وغيرهم.

وقال إيفنبرغ يوم الأحد في برنامج "دوبلباس" على قناة Sport1: "هذا الأمر يمر مرور الكرام إلى حد ما: عندما أرى ستانيسيتش الذي يقدم موسمًا رائعًا، سواء على الجانب الأيمن أو الأيسر، وعندما أرى أداء لايمر، فهذه في النهاية هي اللبنات التي تجعل بايرن ميونيخ أقوى". يشارك ستانيسيتش بشكل متكرر في التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ هذا الموسم، حيث خاض 30 مباراة حتى الآن. وقد سجل المدافع البالغ من العمر 25 عاماً 10 مشاركات مباشرة في الأهداف (ثلاثة أهداف وسبع تمريرات حاسمة). يتميز ستانيسيتش، من بين أمور أخرى، بمرونته، حيث يمكنه اللعب في مركز قلب الدفاع بالإضافة إلى مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

يعد كونراد لايمر مهماً بنفس القدر لموسم بايرن القوي، ويبهر، مثل ستانيسيتش، قبل كل شيء بالاجتهاد والمرونة. خاض النمساوي حتى الآن 34 مباراة (ثلاثة أهداف وتسع تمريرات حاسمة) في موسم 2025/26، سواء كظهير أيمن أو أيسر.

وأشاد إيفنبرغ بأن لايمر وستانيسيتش أصبحا "مستقرين" أيضًا بالتعاون مع ثنائي قلب الدفاع دايوت أوبامكانو وجوناثان تاه. وقال اللاعب البالغ من العمر 57 عامًا، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ عام 2001، إن بايرن ميونيخ "لم يكن يتمتع دائمًا" بمثل هذه الموثوقية الدفاعية "في السنوات الماضية على مستوى دوري أبطال أوروبا".

يهدف بايرن ميونيخ إلى الفوز مرة أخرى هذا العام في دوري أبطال أوروبا والحصول على الكأس للمرة الأولى منذ عام 2020. لا يستطيع إيفنبرغ تحديد مرشح واضح للفوز في مباراة ربع النهائي المثيرة بين بايرن ميونيخ وريال مدريد في أبريل: "بالنسبة لي، هذه مباراة متكافئة، وسيعتمد الأمر حقًا على المستوى في يوم المباراة."