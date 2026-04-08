نادي بايرن ميونيخ، أخبار وشائعات - "لم يكن على ريال مدريد أن يحتج على ركلة الجزاء": مشهد مثير للجدل كاد أن يمر مرور الكرام في فوز بايرن ميونيخ

المزيد من الأخبار والشائعات حول نادي بايرن ميونيخ:
يبدو أن فرانكولينو، الذي كان اسمه قد تردد في الماضي في سياق انتقالات نادي بايرن ميونيخ، قد ينتقل هذا الصيف إلى أحد الأندية الإيطالية الكبرى.
وفقًا لما أوردته صحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، فإن نادي روما يرغب في استقطاب المهاجم من نادي ميدتيلاند إلى الدوري الإيطالي. وبحسب التقرير، فإن الجيالوروسي سيقدمون عرضًا بقيمة 55 مليون يورو لفرانكولينو وزميله في الفريق داريو أوسوريو.
يُقال إن بايرن ميونيخ سعى في الصيف الماضي للتعاقد مع فرانكولينو ليكون بديلاً وخليفةً محتملاً لهاري كين على المدى الطويل. لكن انتقال المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً إلى ميونيخ فشل بسبب رفض نادي ميدتيلاند. لم يؤثر ذلك على أداء فرانكولينو، حيث سجل حتى الآن 21 هدفاً في 31 مباراة مع النادي الدنماركي الرائد هذا الموسم.
في خضم الحديث عن فوز بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على أرض ريال مدريد، كادت لحظة مثيرة للجدل في الدقائق الأخيرة من المباراة أن تمر مرور الكرام.
في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، سقط مهاجم بايرن ميونيخ مايكل أوليسي داخل منطقة جزاء الفريق المنافس بعد دفعة من الظهير الأيسر لريال مدريد ألفارو كاريراس. لكن الحكم مايكل أوليفر لم يطلق صافرته في هذه الحالة التي تستحق ركلة جزاء، كما لم يتدخل نظام الفيديو المساعد (VAR) أيضًا.
اشتكى أوليسي للحكم فور صافرة النهاية - ووافقه الرأي الحكم الألماني البارز السابق لوتز فاغنر. "هذا صحيح بالفعل: لم يكن على ريال مدريد أن يشتكي من ركلة جزاء"، قال فاغنر بصفته خبير تحكيم في قناة Prime.
ومع ذلك، دافع عن أوليفر بسبب أسلوبه المتساهل بشكل عام طوال المباراة: "لقد تغاضى عن بعض المواقف الأخرى من نفس النوع - لذلك وجدت الأمر منطقيًا. لذا، كانت هذه اللقطة متسقة مع أسلوبه، حتى لو كان من الممكن بالطبع مناقشتها بشكل مثير للجدل إذا نظرنا إليها بمفردها."
في المقابل، انزعج بطل العالم كريستوف كرامر من أن أوليسي فضل أن يعتبر التلامس سقطة، بدلاً من بذل كل ما في وسعه للبقاء واقفاً وربما تسجيل هدف: "أسأل نفسي دائماً في مثل هذه المواقف: المهاجم، أي أوليسي في هذه الحالة، كان سيحصل على فرصة للتسديد من داخل منطقة الخمس ياردات، لذا فهذا في الواقع هدف واضح. في مثل هذه الحالات، عادةً ما تبذل قصارى جهدك للبقاء واقفاً – لكنه سقط." ومع ذلك، فهو يتفهم، نظراً لأهمية المباراة، أن الحكم أوليفر لم يشير إلى نقطة الجزاء. "لكنني كنت سأصفر"، قال كرامر.
في طريقه للعودة إلى أفضل مستوياته، تعرض لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الساحر جمال موسيالا مؤخرًا لانتكاسة. ففي مباراة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت على أرض أتالانتا بيرغامو في مارس، ظهرت عليه مشاكل في الكاحل، مما أدى إلى توقف قصير قسري عن اللعب.
وقال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، يوم الاثنين قبل السفر إلى مدريد لخوض مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، عن الوضع الحالي لموسيالا: "لقد عانى مرة أخرى من مشاكل بعد مباراة بيرغامو، حيث ظهرت التصاقات في الكاحل". "ليس كل شيء على ما يرام، بل هناك مشاكل جراحية وإصابات".
تعرض موسيالا لكسر في عظم الساق خلال بطولة العالم للأندية في يوليو من العام الماضي، مما اضطره إلى التوقف عن اللعب لمدة تزيد عن نصف عام. وأعاد بايرن ميونيخ تدريجياً اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً إلى الملاعب منذ منتصف يناير، قبل أن يتعرض لانتكاسة في بيرغامو.
"هناك الكثير من الجانب البدني، ولكن الروح والنفسية موجودتان أيضًا"، قال إيبرل عن عودة موسيالا الصعبة. "إنها ليست إصابة يمكن علاجها ببساطة أثناء المرور."
في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-2 في فرايبورغ نهاية الأسبوع الماضي، شارك موسيالا مرة أخرى لمدة نصف ساعة تقريبًا كبديل. "الأمر يتعلق بشعوره بأنه جاهز حاليًا. وقد أعطانا هذا الانطباع يوم السبت، وبالتالي نحن سعداء بوجوده في البرنابيو"، قال إيبرل. في مباراة الذهاب أمام ريال
يريد موسيالا أن يستعيد أفضل مستوياته في الأسابيع الأخيرة من الموسم. ومن بين أهدافه الكبرى بالطبع أن يلعب دوراً مهماً مع المنتخب الألماني في كأس العالم هذا الصيف.
يخفف لاعب خط وسط بايرن ميونيخ جوشوا كيميش أحيانًا من طموحه المعروف بقوته الشديدة عندما يلعب مع أطفاله.
"أنا أحب الفوز بالطبع. لكن زوجتي تقول لي دائمًا: 'توقف عن ذلك الآن. وإلا لن يلعبوا معك أبدًا'"، قال كيميش ضاحكًا في برنامج Prime ردًا على سؤال حول ما إذا كان يسمح لأطفاله بالفوز أحيانًا عند لعب الورق.
وفيما يتعلق بحياته الرياضية، أكد أن جزءًا منها هو "أن تتعلم كيف تتعامل مع الهزيمة. للأسف، كان عليّ أن أتعلم ذلك مرات عديدة خلال مسيرتي". لكنه يفرح أيضًا "عندما يريد الأطفال الفوز. ففي النهاية، الطموح هو ما أوصلني إلى ما أنا عليه اليوم"، قال اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 11 أبريل
18:30
إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني)
الأربعاء، 15 أبريل
21:00
بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)