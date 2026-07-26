برشلونة هو الدليل .. "صفقة النصر وراء القفزة في ديونه بعد أزمة الـ800 مليون"

وفي هذا السياق، أشار الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، إلى أن القفزة المهولة في "ديون" النصر، سببها التعاقد مع المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، مؤكدًا أن ما تردد بشأن رحيله عن برشلونة مجانًا غير صحيح.

وكان برشلونة قد قرر تمديد عقد إينيجو مارتينيز حتى صيف 2026، إلا أن المدافع المخضرم قرر الرحيل عن قلعة البلوجرانا، وإنهاء عقده "بالتراضي" في الصيف الماضي، بعد اقتناعه بفكرة الانتقال إلى النصر.

واستعان الرشيدي عبر حسابه على منصة (إكس)، بما ذكره الموقع الرسمي بنادي برشلونة، إبان التعاقد مع إينيجو مارتينيز، بفقرة تتضمن "مع شرط جزائي قيمته 400 مليون يورو"، من أجل الاستشهاد بها حول تأكيده على أن النصر تكفل بالشرط الجزائي في عقده، كي يصبح لاعبًا حرًا، وينتقل إلى قلعة العالمي في الصيف.

ورد الرشيدي على الحملات الساخرة حول حديثه، مؤكدًا أن ما ذُكر حول قيمة الديون المستحقة، يؤكد أن ما قيل سابقًا بشأن صفقة إينيجو مارتينيز، لم يكن مجرد ادعاء، ولكنه يستند إلى وقائع بدأت تتكشف.