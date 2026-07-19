ونوّه الصرامي بأن الحسنة الوحيدة في إدارة النصر، خلال الفترة الأخيرة، وخاصة المدير الرياضي سيماو كوتينيو، أنه استطاع أن يخلص الفريق من المهاجم الكولومبي جون دوران.

وأشارت صحيفة "أبولا" البرتغالية، إلى أن نادي بنفيكا سيحصل على خدمات جون دوران، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، فيما سيتحمل النادي البرتغالي، جزءًا من راتب اللاعب الذي يقدر بمبلغ 20 مليون يورو.

ووصل دوران إلى البرتغال، من أجل الخضوع للفحص الطبي، فيما أكد الصحفي فابريتسيو رومانو، أن الكولومبي رفض عرضين من ناديين سيلعبان في دوري أبطال أوروبا، بسبب اقتناعه بمشروع اللعب مع المدرب ماركو سيلفا، حيث سيتم إعارته مع بند "غير إلزامي" للشراء.

وحول كواليس رحيل دوران عن النصر، قال الصرامي، إن اللاعب ووكيله كانا في مفاوضات على مدار شهر ونصف، مع العملاق التركي، جلطة سراي، إلا أن الوكيل لم يكن محترفًا، فعرض سيماو أن يجد مخرجًا لاحتراف اللاعب، ولكن بشرط تقديم تنازلات.

وأضاف الصرامي أن دوران يريد العودة للعب في أوروبا، حتى وإن قيل له إنه لن يحصل على أموال، ما ساهم في إتمام الاتفاق مع بنفيكا.

يذكر أن جون دوران، خاض فترتي إعارة في الموسم الماضي "2025-2026"، الأولى في صفوف فنربخشة، والثانية مع زينيت سان بطرسبورج، إلا أنه لم يترك بصمة مؤثرة خلال التجربتين، ليتقرر عودته إلى النصر، فيما كان الاتجاه الأولي نحو الإبقاء على اللاعب، في ظل الأزمة المالية التي تحول أمام إتمام الصفقات الجديدة، قبل أن يتقرر السماح بإعارته إلى بنفيكا.