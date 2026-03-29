علي رفعت

معجزة نادي الصياديين السويدي تتوقف.. دورات المياه هددت المشاركة في دوري أبطال أوروبا واللعب مرهون بالرحيل!

حققوا المعجزة محليًا فكيف سيكون الموقف أوروبيًا؟!

في قلب السويد، وتحديدًا في قرية هيلفيك الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها بضع مئات، ولدت واحدة من أغرب قصص النجاح الرياضي في العصر الحديث. 

نادي ميالبي، أو كما يلقبه عشاقه بنادي الصيادين، الذي قهر المستحيل وتوج بلقب الدوري السويدي، وجد نفسه فجأةً أمام خصم لم يكن في الحسبان، ليس ريال مدريد أو بايرن ميونخ، بل لائحة المرافق الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

إنها القصة التي تثبت أن الطريق إلى المجد قد لا يعترضه المدافعون الأشداء، بل تعترضه أحيانًا دورات المياه.
على خطى ليستر سيتي: يقوده مدير مدرسة وساعي بريد.. معجزة فريق قرية الصيادين في السويد على وشك أن تكتمل!



  • ستراندفالن: القلعة التي استعصت على الكبار


    يعد ملعب ستراندفالن بمثابة الروح النابضة لنادي ميالبي، هذا الملعب الريفي الهادئ، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 6000 مشجع، ظل دائمًا حصنًا منيعًا أمام كبار الأندية السويدية. 

    لكن، ومع تأهل الفريق التاريخي لتصفيات دوري أبطال أوروبا لعام 2026، اصطدم الحلم بالواقع المرير للبيروقراطية القارية.

    الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يعترف بالعواطف، فهو يضع معاييرًا صارمةً للملاعب التي تستضيف مباريات ذات الأذنين. 

    هذه المعايير تصنف الملاعب إلى فئات، ولخوض غمار الأدوار المتقدمة، يجب أن يحصل الملعب على رخصة الفئة الرابعة. 

    هنا بدأت المشكلة، فملعب الصيادين المتواضع يفتقر إلى الكثير من المقومات التي تجعله مطابقًا لهذه المواصفات الفنية واللوجستية المعقدة.


    أزمة المرافق: حينما تسجل البيروقراطية هدفًا


    الحديث عن فشل الملعب في استيفاء الشروط لم يكن مقتصرًا على الإضاءة أو غرف الملابس فحسب، بل امتد ليشمل تفاصيلًا دقيقةً قد يراها البعض هامشية، لكنها حاسمة في قانون اليويفا.

    تبرز دورات المياه كواحدة من أكبر العقبات، حيث تشترط اللوائح وجود وحدة صحية واحدة لكل 100 مشجع من الرجال، ووحدة لكل 50 مشجعة من السيدات.

    بالنظر إلى سعة الملعب التي تصل إلى 6000 متفرج، يحتاج ستراندفالن إلى توفير ما لا يقل عن 60 وحدة صحية للرجال وعدد كبير للسيدات، موزعةً جغرافيًا بشكل يمنع التكدس.

    لم تكن المرافق الحالية في الملعب تلبي حتى نصف هذه الاحتياجات، مما جعل المفتشين الدوليين يضعون علامة "إكس" حمراء كبيرة أمام اسم الملعب في بادئ الأمر.

    بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك فجوة تقنية في منصات الصحافة التي يجب أن تستوعب أكثر من 20 إعلاميًا، ومناطق كبار الشخصيات التي تفتقر إلى مداخل ومخارج آمنة ومنفصلة.


  • سباق مع الزمن واستثمارات بلدية


    لم تقف إدارة النادي مكتوفة الأيدي أمام هذا التهديد الذي قد يحرم الجماهير من رؤية فريقها على أرضه، وبالتعاون مع بلدية سولفسبورج، بدأت عملية تطوير شاملة تضمنت استثمارات مالية ضخمة لتحديث البنية التحتية.

    وشملت الإصلاحات:

    - تركيب وحدات صحية إضافية مسبقة التجهيز لتلبية الحد الأدنى المطلوب.

    - تحديث أبراج الإضاءة لتصل قوتها إلى المعايير المطلوبة للبث التلفزيوني فائق الجودة.

    - تحويل مناطق الوقوف التقليدية إلى مقاعد فردية مرقمة بمساند للظهر.

    بفضل هذا العمل المضني، حصل النادي أخيرًا على ضوء أخضر مؤقت لخوض مباريات الأدوار التمهيدية الأولى فقط على ملعب ستراندفالن.

    وستجرى القرعة في 16 يونيو، بينما تنطلق صافرة البداية في 21 أو 22 يوليو من عام 2026.


    الرحيل الإجباري إلى أوليمبيا


    رغم النجاح في تأمين الأدوار الأولى، إلا أن معجزة ملعب الصيادين ستتوقف اضطراريًا إذا نجح الفريق في الوصول إلى دور الملحق أو دور المجموعات.

    في تلك المرحلة، تصبح الشروط غير قابلة للتفاوض، ولا يمكن لستراندفالن، مهما بلغت فيه عمليات التجميل، أن يطابق الفئة الرابعة.

    لذلك، أعلنت الإدارة رسميًا اختيار ملعب أوليمبيا في مدينة هلسينجبورج كملعب بديل، هذا الملعب الحديث يمتلك كافة التجهيزات الدولية، لكنه يقع بعيدًا عن معقل النادي، مما يعني أن الجماهير ستضطر للسفر لمسافات طويلة لدعم فريقها، وهو ثمن باهظ يدفعه النادي نتيجة القيود التنظيمية الصارمة.


  • بيت القصيد


    في نهاية المطاف، تعكس قصة ملعب ميالبي الصراع الدائم بين رومانسية كرة القدم واحترافية التنظيم. 

    حرمان قرية صغيرة من استضافة حلمها القاري بسبب عدد دورات المياه أو ضيق ممرات الصحفيين يبدو قاسيًا، لكنه يذكرنا بأن كرة القدم الحديثة أصبحت منظومةً تدار بالمسطرة والقلم، لا بالقلب فقط. 

    نجح الصيادون في ترويض أمواج الدوري، لكن أمواج اليويفا العاتية تظل التحدي الأكبر الذي يواجه طموحاتهم المشروعة.


