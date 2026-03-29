في قلب السويد، وتحديدًا في قرية هيلفيك الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها بضع مئات، ولدت واحدة من أغرب قصص النجاح الرياضي في العصر الحديث.

نادي ميالبي، أو كما يلقبه عشاقه بنادي الصيادين، الذي قهر المستحيل وتوج بلقب الدوري السويدي، وجد نفسه فجأةً أمام خصم لم يكن في الحسبان، ليس ريال مدريد أو بايرن ميونخ، بل لائحة المرافق الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

إنها القصة التي تثبت أن الطريق إلى المجد قد لا يعترضه المدافعون الأشداء، بل تعترضه أحيانًا دورات المياه.

على خطى ليستر سيتي: يقوده مدير مدرسة وساعي بريد.. معجزة فريق قرية الصيادين في السويد على وشك أن تكتمل!








