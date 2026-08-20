"ترك ذكرى لأبنائه وأحفاده" .. وليد الفراج يعلن ساخرًا عن دخول فهد سندي تاريخ الاتحاد بعد إقالته!

وبدأ الأمر بإعلان وزارة الرياضة عن قرارها بنقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية لشركات أندية الاتحاد والهلال والأهلي والنصر، المقررة بنسبة 25% إلى صندوق الاستثمارات العامة، مع حل مجالس الإدارات بشكل رسمي، وبالتالي، تنتقل ملكية الرباعي إلى الصندوق بنسبة 100%.

وجاءت هذه الخطوة، كمرحلة ثانية من مراحل نقل ملكية الأندية الأربعة، في إطار استكمال مسار التحول نحو نموذج ملكية يعزز جاذبيتها الاستثمارية، ويرسخ أسس الحوكمة المؤسسة، ويدعم استدامتها ونموها على المدى الطويل.

عقب ذلك، نشر نادي الاتحاد، بيانًا رسميًا، كشف خلاله عن انتهاء مهام فهد سندي، كرئيس لمجلس إدارة شركة النادي، ضمن إعادة تشكيل منظومة الملكية والحوكمة للنادي في هذه المرحلة.



