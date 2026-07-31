تصفية "مواليد" الاتحاد؟ .. ثلاثي أوروبا يراقب جورج إلينيخنا بعد تألقه في إسبانيا!

ورغم ذلك، إلا أن هناك توجهًا للاهتمام بمواهب الاتحاد الشابّة، خاصة مع رحيل ريكاردو كارابايو، ومن ثم النظر إلى جورج إلينيخنا، وكذلك الظهير الأيسر ماريو ميتاي، الذي أشارت التقارير إلى اقترابه من نادي جنوى الإيطالي.
وكشفت تقارير عن اهتمام نادي الاتحاد، بالتعاقد مع المحور النيجيري رافائيل أونييديكا، إلا أن الصفقة باتت معقدة، بسبب دخول نادي آينتراخت فرانكفورت في السباق للحصول على اللاعب.
في المقابل، تواصلت الإدارة الرياضية بالاتحاد، مع نادي الاتفاق، لبحث مدى إمكانية ضم لاعب الوسط مختار علي، في صفقة قد تشهد انتقال عبد الإله هوساوي إلى "النواخذة".
وتوصلت إدارة الاتحاد، لاتفاق مع نيوم، على ضم الظهير الأيسر، فارس عابدي، بعقد لمدة أربعة مواسم، في إطار التمهيد لرحيل الألباني ماريو ميتاي نحو جنوى الإيطالي، مع الاتجاه لتعويضه بلاعب أجنبي في خط الوسط.
يذكر أن تقارير برتغالية قد كشفت عن اقتراب نادي الاتحاد، من حسم صفقة مدوية، بالتعاقد مع البرتغالي بيدرو جونسالفس، نجم سبورتنج لشبونة، في صفقة قد تقدر بمبلغ 30 مليون يورو.