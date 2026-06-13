Goal.com
مباشرالتذاكر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Los Angeles Football Club v Colorado RapidsGetty Images Sport

ناديه الأمريكي رفض التعليق .. برشلونة يتحرك لضم موهبة أستراليا في كأس العالم

انتقالات
أستراليا ضد تركيا
أستراليا
تركيا
كأس العالم
كولورادو رابيدز
برشلونة
لوكاس دينييه

من الأبرز في الدوري الأمريكي

  • Colorado Rapids v San Jose Earthquakes: Quarterfinals - 2026 Lamar Hunt U.S. Open CupGetty Images Sport

    برشلونة يراقب هيرينجتون

    يُعتبر لوكاس هيرينجتون بالفعل أحد أفضل اللاعبين الشباب في دوري MLS، حيث سجل هدفاً واحداً وصنع تمريرة حاسمة واحدة في 15 مباراة خاضها بالدوري هذا الموسم.

    وأفاد توم بوجرت بأن عدة أندية تراقب هذا اللاعب الشاب، ويأتي برشلونة على رأس الأسماء المرتبطة به. ورفض نادي رابيدز طلب موقع GOAL للتعليق على الموضوع.

    • إعلان
  • Australia Training Camp Ahead of FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مشاركة أستراليا في كأس العالم بحضور هيرنجتون

    ولم يمر نجاح هيرينجتون مع فريق «رابيدز» مرور الكرام لدى الاتحاد الأسترالي لكرة القدم. فقد تم اختياره ضمن تشكيلة منتخب أستراليا للمشاركة في كأس العالم، ومن المحتمل أن يشارك في المباراة التي ستجمع الفريق مع تركيا يوم السبت المقبل.

  • Moise BombitoGetty

    هل هذا يذكرنا بـ«بومبيتو»؟

    وإذا غادر هيرينجتون فريق رابيدز، فسيكون ثاني مدافع رئيسي تمكنت مجموعة الكشافة التابعة للفريق من اكتشافه وربما بيعه بربح خلال السنوات الخمس الماضية.

    في عام 2024، باع رابيدز لاعب قلب الدفاع مويز بومبيتو، الذي كان اختياره الأول في الجولة الأولى، إلى نيس مقابل مبلغ أولي قدره 7.7 مليون دولار.

  • ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    يخوض فريق «رابيدز» فترة توقف بسبب كأس العالم، ولن يعود إلى الملاعب قبل 22 يوليو. ويبقى أن نرى ما إذا كان هيرينجتون سيكون ضمن التشكيلة عند استئناف مباريات الدوري.

    هيرينجتون، الذي يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، من أعمدة ناديه الأساسية، ولعب 15 مباراة هذا الموسم في مركز قلب الدفاع، ولكن سجل هدفًا وصنع آخر.

كأس العالم
أستراليا crest
أستراليا
أستراليا
تركيا crest
تركيا
تركيا