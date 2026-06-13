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ناديه الأمريكي رفض التعليق .. برشلونة يتحرك لضم موهبة أستراليا في كأس العالم
- Getty Images Sport
برشلونة يراقب هيرينجتون
يُعتبر لوكاس هيرينجتون بالفعل أحد أفضل اللاعبين الشباب في دوري MLS، حيث سجل هدفاً واحداً وصنع تمريرة حاسمة واحدة في 15 مباراة خاضها بالدوري هذا الموسم.
وأفاد توم بوجرت بأن عدة أندية تراقب هذا اللاعب الشاب، ويأتي برشلونة على رأس الأسماء المرتبطة به. ورفض نادي رابيدز طلب موقع GOAL للتعليق على الموضوع.
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مشاركة أستراليا في كأس العالم بحضور هيرنجتون
ولم يمر نجاح هيرينجتون مع فريق «رابيدز» مرور الكرام لدى الاتحاد الأسترالي لكرة القدم. فقد تم اختياره ضمن تشكيلة منتخب أستراليا للمشاركة في كأس العالم، ومن المحتمل أن يشارك في المباراة التي ستجمع الفريق مع تركيا يوم السبت المقبل.
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هل هذا يذكرنا بـ«بومبيتو»؟
وإذا غادر هيرينجتون فريق رابيدز، فسيكون ثاني مدافع رئيسي تمكنت مجموعة الكشافة التابعة للفريق من اكتشافه وربما بيعه بربح خلال السنوات الخمس الماضية.
في عام 2024، باع رابيدز لاعب قلب الدفاع مويز بومبيتو، الذي كان اختياره الأول في الجولة الأولى، إلى نيس مقابل مبلغ أولي قدره 7.7 مليون دولار.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يخوض فريق «رابيدز» فترة توقف بسبب كأس العالم، ولن يعود إلى الملاعب قبل 22 يوليو. ويبقى أن نرى ما إذا كان هيرينجتون سيكون ضمن التشكيلة عند استئناف مباريات الدوري.
هيرينجتون، الذي يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، من أعمدة ناديه الأساسية، ولعب 15 مباراة هذا الموسم في مركز قلب الدفاع، ولكن سجل هدفًا وصنع آخر.