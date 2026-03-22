أشاد رئيس نادي بوروسيا دورتموند بالفريق الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بعد الفوز المثير بنتيجة 3-2 على هامبورغ يوم السبت.
"نادراً ما شعرت بمثل هذه السعادة لفوز بايرن ميونيخ": رئيس بوروسيا دورتموند فاتزكي متحمس لفوز بايرن ميونيخ
وقد أعجب واتزكي بشكل خاص بالأداءين المقنعين أمام أتالانتا بيرغامو في دوري أبطال أوروبا، الفريق الذي كان قد أقصى بوروسيا دورتموند من التصفيات. وقال في حديثه إلى قناة "سكاي": "نادراً ما شعرت بهذه السعادة لفوز بايرن ميونيخ، لأن الفوز كان واضحاً وجلياً. كان ذلك رائعاً".
بالنسبة لواتزكي، فإن بايرن ميونيخ هو "أفضل فريق في أوروبا حالياً". في هذا الموسم، قد يحقق فريق المدرب فينسنت كومباني الثلاثية المرموقة للمرة الثالثة في تاريخ النادي. في حين أن الفوز بالبطولة يكاد يكون مؤكداً، ينتظر الفريق ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وباير ليفركوزن في نصف نهائي كأس ألمانيا.
- AFP
واتزكي: "بايرن ميونيخ هو الذي يقرر ما إذا كان بإمكانك الفوز بلقب بطل ألمانيا"
وأكد فاتزكي أن موسم بوروسيا دورتموند يعاني من "عيب" قائلاً: "لا داعي للتحايل في هذا الشأن. كل من له خبرة في كرة القدم يعرف أننا مررنا بيوم سيئ. لقد قضى علينا في بيرغامو، خاصة من الناحية الدرامية. أما في الدوري الألماني، فالأمور تسير بشكل جيد للغاية. أعتقد أننا لم نحصد هذا العدد من النقاط منذ عام 2016. المشكلة الوحيدة هي أن بايرن ميونيخ هو الذي يقرر دائمًا ما إذا كنت ستصبح بطل ألمانيا أم لا".
بعد حصد 61 نقطة من 27 جولة، تجاوز بوروسيا بالفعل رصيده في الموسم الماضي (57 نقطة)، ويمكنه حتى تجاوز الرقم القياسي البالغ 82 نقطة الذي سجله في بطولة 2012 تحت قيادة يورغن كلوب. ومن المرجح أن يكون المركز الثاني مضموناً هذا الموسم. يبلغ الفارق عن أقرب المنافسين 11 نقطة، مع إمكانية أن يقلص شتوتغارت الفارق عن أوغسبورغ يوم الأحد.
الصفقات القياسية لنادي بوروسيا دورتموند
اللاعب المركز انتقل من السنة قيمة الانتقال أوسمان ديمبيلي مهاجم ستاد رين 2016 35,5 مليون يورو سيباستيان هالر هجوم أياكس أمستردام 2022 31 مليون يورو ماتس هوملز الدفاع بايرن ميونيخ 2019 30,5 مليون يورو جوب بيلينغهام خط الوسط نادي سندرلاند 2025 30,5 مليون يورو جود بيلينغهام لاعب وسط برمنغهام سيتي 2020 30,15 مليون يورو