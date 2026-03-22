"نادراً ما شعرت بمثل هذه السعادة لفوز بايرن ميونيخ": رئيس بوروسيا دورتموند فاتزكي متحمس لفوز بايرن ميونيخ

وقد أعجب واتزكي بشكل خاص بالأداءين المقنعين أمام أتالانتا بيرغامو في دوري أبطال أوروبا، الفريق الذي كان قد أقصى بوروسيا دورتموند من التصفيات. وقال في حديثه إلى قناة "سكاي": "نادراً ما شعرت بهذه السعادة لفوز بايرن ميونيخ، لأن الفوز كان واضحاً وجلياً. كان ذلك رائعاً".

بالنسبة لواتزكي، فإن بايرن ميونيخ هو "أفضل فريق في أوروبا حالياً". في هذا الموسم، قد يحقق فريق المدرب فينسنت كومباني الثلاثية المرموقة للمرة الثالثة في تاريخ النادي. في حين أن الفوز بالبطولة يكاد يكون مؤكداً، ينتظر الفريق ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وباير ليفركوزن في نصف نهائي كأس ألمانيا.