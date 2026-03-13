Goal.com
مباشر
Nathan De Cat GFX NXGNGOAL
Krishan Davis

ترجمه

ناثان دي كات: لاعب خط الوسط المراهق الطويل القامة في فريق أندرلخت يستعد لصفقة انتقال ضخمة، في ظل اهتمام بايرن ميونيخ وفرق أخرى به

ناثان دي كات هو النجم الصاعد القادم من بلجيكا - بالمعنى المجازي والحرفي على حد سواء. ففي سن السابعة عشرة فقط، يبلغ طول هذا اللاعب في خط الوسط ستة أقدام وثلاث بوصات - ولا يزال أمامه الكثير لينمو. وهو أحدث المواهب التي خرجت من أكاديمية أندرلخت الشهيرة، لكن طوله ليس السبب الوحيد الذي جعله يلفت انتباه بعض أندية النخبة الأوروبية.

سائرًا على خطى خريجي أكاديمية النادي مثل فينسنت كومباني وروميلو لوكاكو ويوري تيلمانز، يتألق دي كات مع العملاق البلجيكي في موسمه الأول الكامل على مستوى الكبار، حيث لفت الأنظار بسلسلة من العروض المهيبة في وسط الملعب لا تتناسب مع صغر سنه. لقد كان أداءه رائعًا لدرجة أنه قد يكون قادمًا بقوة للمنافسة على مقعد غير متوقع في طائرة «الشياطين الحمر» المتجهة إلى كأس العالم المقبلة.

في الواقع، قد يكون هذا الصيف مهماً للغاية بالنسبة لهذا المراهق؛ فهو على وشك الدخول في السنة الأخيرة من عقده، ومع عدم وجود أي مؤشرات على تجديده قريباً، من المرجح أن يضطر أندرلخت لبيع لاعبه المتميز مقابل مبلغ مخفض لتجنب خسارته دون مقابل بعد 12 شهراً.

أثارت حملة دي كات الرائعة اهتماماً كبيراً بانتقاله، بما في ذلك من كبار الأندية في الدوري الألماني والدوري الإنجليزي الممتاز. إليكم الأسباب التي تجعل لاعب الوسط هذا يثير كل هذا الحماس...

  • SOCCER CPL D24 RSCA FUTURES VS LOMMEL SKAFP

    حيث بدأ كل شيء

    وُلد دي كات في ضاحية فيلفورد بمدينة بروكسل في صيف عام 2008، وكان الانضمام إلى أكبر نادٍ في العاصمة البلجيكية هو الخطوة الطبيعية التالية، حيث لفت دي كات أنظار نادي أندرلخت وهو في العاشرة من عمره بعد فترة قضاها مع نادي كيه في ميكلين، ليصبح جزءًا من نظام الأكاديمية الشهير بالنادي.

    تقدم دي كات بسرعة عبر صفوف فريق "البارس-ويت"، حيث كان من الواضح أنه مقدر له النجاح منذ البداية. وقد حصل بشكل ملحوظ على ترقية إلى فريق تحت 18 عامًا قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، ولم يمض وقت طويل قبل أن يحقق مزيدًا من التقدم بانضمامه إلى فريق "آر إس سي إيه فيوتشرز" - فريق الشباب الأول في أندرلخت الذي يعمل كفريق احتياطي - في يناير 2024، والذي خاض معه أول مباراة احترافية له.

    وقع لاعب خط الوسط الدفاعي عقدًا جديدًا في أغسطس 2024 وتم ترقيته رسميًا إلى الفريق الأول بعد أن سافر معهم في جولة ما قبل الموسم، على الرغم من أن معظم دقائق لعبه استمرت مع فريق RCSA Futures. مهدت حملة 2024-25 القوية على هذا المستوى، حيث غالبًا ما قاد دي كات الفريق كقائد في سن 16 عامًا، الطريق لانطلاقة مع الفريق الأول في نهاية ذلك الموسم، ولم ينظر إلى الوراء منذ ذلك الحين.

    • إعلان

  • الفرصة الكبيرة

    على الرغم من أنه خاض أول تجربة له مع الفريق الأول في مشاركة قصيرة مدتها ثماني دقائق ضد فريق فنربخشة بقيادة جوزيه مورينيو، في مباراة الإياب من الدور التمهيدي لدوري أوروبا في فبراير 2025، وكان عمره آنذاك 16 عامًا وسبعة أشهر ويومًا واحدًا فقط، إلا أن دي كات اضطر إلى الانتظار بصبر حتى تتاح له فرص المشاركة بانتظام مع الفريق الأول.

    وقد حان ذلك في نهاية المطاف في أبريل من العام الماضي، حيث حظي المراهق بالثقة لإثبات جدارته خلال مباريات التصفيات المؤهلة للبطولة في الدوري البلجيكي للمحترفين، والتي تحدد الفائز النهائي. ومع وجود أندرلخت في مرتبة متأخرة، حصل لاعب الوسط على دقائق لعب منتظمة كبديل طوال البطولة التي أقيمت بنظام الدوري، بل وسجل أول أهدافه على الإطلاق مع الفريق الأول ضد رويال أنتويرب في مايو، حيث استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بضربة منخفضة دقيقة في شباك المرمى.

    كانت تلك السلسلة من المباريات بمثابة نقطة انطلاق لدي كات، الذي - بعد تألقه مع منتخب بلجيكا تحت 17 عاماً في بطولة أوروبا الصيف الماضي - أصبح لاعباً أساسياً منذ بداية موسم 2025-2026، حيث يفي بوعده المبكر.

  • FBL-BEL-CUP-ANTWERP-ANDERLECHTAFP

    كيف الحال؟

    استغل دي كات فرصته كلاعب في الفريق الأول؛ فقد احتفل بظهوره الأول كلاعب أساسي بتسجيله تمريرة حاسمة في مباراة ديناميكية سيطر فيها على مجريات اللعب ضد ويسترلو في الجولة الافتتاحية للموسم، حيث بدا وكأنه موجود في كل مكان، وسجل تسع استردادات للكرة، بل وحصل على مقطع فيديو يسلط الضوء على أبرز لقطاته من قناة DAZN. ورغم أنه لا يزال في السابعة عشرة من عمره، فقد نجح في تأمين مكانه الأساسي في التشكيلة خلال الأسابيع والأشهر التي تلت ذلك.

    سجل أول أهدافه في الموسم في أكتوبر بضربة بعيدة المدى مذهلة ضد سينت-ترويدنس، حيث سدد دي كات الكرة في الزاوية العليا من مسافة 25 ياردة بعد أن تخلص بذكاء من مدافعين. في نوفمبر، حصل المراهق على جائزة أفضل لاعب في الدوري المحترف بعد أن تألق مع أندرلخت الذي حقق زخمًا كبيرًا بفوزه في أربع مباريات متتالية، بما في ذلك أداء مؤثر ضد منافسه كلوب بروج حيث لعب دورًا رئيسيًا في تسجيل هدف الفوز.

    حصل دي كات على لقب أفضل لاعب شاب في بلجيكا وسط شتاء صعب على ناديه، أدى إلى إقالة المدرب بيسنيك هاسي في فبراير بعد سلسلة من خمس مباريات دون فوز. كان دي كات عنصراً حيوياً في تعافي الفريق منذ ذلك الحين، حيث ساهم في أربعة أهداف في أربع مباريات من خلال دوره المتقدم، كما قدم أداءً حاسماً في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس بلجيكا، حيث عذب أنتويرب مرة أخرى، وسجل هدفاً رائعاً بضربة رأسية.

  • FBL-BEL-CUP-ANTWERP-ANDERLECHTAFP

    أهم نقاط القوة

    على الرغم من أن دي كات يبلغ طوله 1.90 مترًا ولا يزال أمامه سنوات عديدة للنمو، إلا أن طوله ليس بالضرورة أهم ما يميزه. صحيح أن بنيته الطويلة النحيلة تسمح له بالانطلاق بسرعة على العشب والتخلص من المدافعين بسهولة نسبية، لكنه يجمع بين ذلك وبين الذكاء التكتيكي والهدوء والحدة في المواجهات. كما أن عقليته النخبوية ستفيده كثيرًا أيضًا. وقال لصحيفة Nieuwsblad في يناير: "اهتمامي الوحيد هو أن أتحسن كل يوم، وأن أرفع مستوى أدائي دائمًا".

    يبدو أن قرار المدرب الجديد جيريمي تارافيل بدفعه إلى الأمام في الملعب كان ضربة معلم، حيث ساهم في تعظيم رؤية دي كات وتمريراته وقدرته على حمل الكرة في دور أكثر تقدماً، بالإضافة إلى جعله مصدر تهديد على المرمى. وفي حديثه إلى DAZN عن تحسن أدائه، قال الشاب: "لا أعتقد أن هناك ما يسمى بالصدفة. الفرق هو أنه [تارافيل] يمنحني مزيدًا من الحرية. إنه يعرف من يستطيع التعامل مع ذلك ومن لا يستطيع. أعتقد أنه كان مهمًا".

    حقيقة أن المراهق يثبت قدرته على اللعب في أي مكان تقريبًا في وسط الملعب قد تضيف صفرًا آخر إلى سعره. على الرغم من صغر سنه، يبدو بالفعل وكأنه لاعب وسط كامل، ولن تجد سوى القليل ممن يتمتعون بموهبة فنية مثل البلجيكي في سنه.

  • SOCCER JPL D22 RSC ANDERLECHT VS FCV DENDER EHAFP

    هناك مجال للتحسين

    يتضح بشكل متزايد أنه لا توجد عيوب كثيرة في أسلوب لعب دي كات، ولكن بالنظر إلى عمره، فمن المفهوم أنه لا يزال يفتقر إلى بعض الخبرة في جوانب معينة. فهو لا يزال يعمل على استغلال بنيته الجسدية الضخمة، مما يؤدي أحيانًا إلى هزيمته على يد خصوم أكثر خبرة. كما أنه لا يشكل تهديدًا هوائيًا بالقدر المطلوب، وإن لم تكن هذه مهمته الأساسية بالضرورة.

    من الواضح أن الإحصائيات الهجومية للاعب الوسط قد تحسنت مؤخرًا، لكنه سيعمل جاهدًا أيضًا على تحسين تسديداته وقدرته على إنهاء الهجمات في التدريبات ليرتقي بهذا الجانب من لعبه الهجومي إلى المستوى التالي. يمكن القول إن الانضباط يمثل مشكلة أيضًا؛ فقد خضع دي كات بالفعل لعقوبة الإيقاف بسبب تراكم عدد كبير من البطاقات الصفراء هذا الموسم.

  • rice(C)Getty images

    اللاعب التالي... ديكلان رايس؟

    عندما ترى دي كات في أفضل حالاته، وهو يقطع المسافات بخطوات واسعة عبر الملعب بشعره المتطاير، يتبادر إلى الذهن لاعب واحد على وجه الخصوص. فمثل الشاب البلجيكي، بدأ ديكلان رايس مسيرته كلاعب وسط دفاعي في وست هام قبل أن يتطور إلى ما هو أكثر من ذلك بكثير، ويواصل هذا التطور في أرسنال، حيث أصبح الآن لاعب رقم 8 مهاجمًا تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

    ربما كان انتقال دي كات إلى دور أكثر جرأة قد حدث في وقت أبكر بكثير من مسيرته، لكن لا تزال هناك الكثير من أوجه التشابه بين أسلوب عمل هذين اللاعبين في خط الوسط. لا يقل طول رايس عن نظيره إلا بحوالي بوصة واحدة، وقد أصبح ماهرًا في حمل الكرة باستخدام خطواته الطويلة لتغطية مساحة كبيرة من الملعب، بينما يتمتع أيضًا بالقدرة على توزيع التمريرات في جميع الاتجاهات والدخول في التحديات إذا تطلبت الحالة ذلك. مثل دي كات، تطور اللاعب الدولي الإنجليزي ليصبح مصدر تهديد أكبر للمرمى وقوة إبداعية، لا سيما من خلال الكرات الثابتة.

    ويصادف أن رايس هو اللاعب الذي يعتبره دي كات قدوة له. وقال مؤخرًا لصحيفةNieuwsblad: "قدوتي هما ديكلان رايس من أرسنال ورودري من مانشستر سيتي. لكي أصل إلى هذا المستوى، عليّ أن أعمل بجد".

    لا شك أن رايس هو المعيار الذي يمكن أن يصل إليه هذا المراهق، على الرغم من أنه يمكن القول إنه يتفوق عليه بالفعل من الناحية الفنية. ومن المؤكد أن الفرق المهتمة بخدماته ستدرك هذا الإمكانات.

  • FBL-BEL-PROLEAGUE-WAREGEM-ANDERLECHTAFP

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    سيكون توقيت الصعود الصاروخي لدي كات مزيجاً من الفرح والحزن بالنسبة لنادي أندرلخت. ففي حين سيكون النادي سعيداً بوجوده في صفوفه في سعيه لتأمين التأهل إلى المسابقات الأوروبية للموسم المقبل، إلا أن العقد الذي وقعه عام 2024 لم يتبق منه سوى عام واحد، ويُقال إن اللاعب لا يبدي رغبة كبيرة في تجديده، حيث فشل النادي حتى الآن في تلبية توقعاته المالية، في ظل تولي والديه مهمة المفاوضات.

    وبطبيعة الحال، أثار لاعب الوسط الكثير من الشائعات حول انتقاله وسط ظهوره في بروكسل. وقد نُسب الاهتمام باللاعب البالغ من العمر 17 عاماً إلى عمالقة الدوري الألماني بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن، بالإضافة إلى توتنهام وأستون فيلا وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. ونظراً لخطر خسارته مجاناً بعد 12 شهراً، يُقال إن أندرلخت سيقبل بمبلغ لا يقل عن 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني/35 مليون دولار) للتخلي عن أحدث جوهرة من أكاديميته هذا الصيف، على الرغم من أن ذلك سيظل يمثل رقماً قياسياً في مبيعات النادي.

    وفي حديثه إلى DAZN في وقت سابق من شهر مارس، لم تؤدِ كلمات دي كات سوى إلى تأجيج تلك التكهنات المتزايدة. قال عندما سُئل عن احتمال انتقاله في الصيف: "الأمور يمكن أن تتغير بسرعة في كرة القدم. لن أعلق على ذلك. تعلمون أنني لن أقدم إجابة على هذا السؤال أبداً. وبصراحة، أنا نفسي لا أعرف بعد".

    على المدى القصير، يستهدف دي كات الانضمام إلى تشكيلة بلجيكا في كأس العالم، على الرغم من أنه لم يتم استدعاؤه للمنتخب الأول حتى الآن. وبالنظر إلى مسيرته الحالية، لا يمكن استبعاد ذلك.

    "يبقى أن نرى كيف ستسير بقية الموسم، لكنني أعلم أن هناك الكثير من اللاعبين الذين أمامهم مستقبل مهني أكبر مني"، قال. "إذا اتصل بي مدرب المنتخب الوطني، لن أرفض، لكن لا يجب بالضرورة أن يكون ذلك في كأس العالم هذه. سأكون راضياً بالتأكيد إذا لم أكن هناك، لكن سيكون ذلك رائعاً".

