إن لم تكن هذه المباراة حاسمة، فهي على وشك أن تكون كذلك. المباراة الكبرى في الجولة 31 من الدوري هي المواجهة بين نابولي وميلان المقررة يوم الاثنين 6 أبريل، الساعة 20:45، على ملعب دييغو أرماندو مارادونا. ومن سيفوز - إن كان هناك فائز - قد يصبح بالتأكيد المنافس الرئيسي لإنتر في السباق على لقب الدوري. مباراة حاسمة يصل إليها مدرب الروسونيري ماسيميليانو أليجري مع وجود معظم اللاعبين تحت تصرفه: الغائب الوحيد سيكون ماتيو جابيا. لا يزال على المدرب التوسكاني حسم بعض الشكوك فيما يتعلق بالهجوم، حيث يتنافس خمسة لاعبين على مركزين.
ترجمه
نابولي - ميلان، من سيلعب ومن لن يلعب: أليجري يفكر في الثنائي فولكروغ-نكونكو في الهجوم، وهوجلوند في موضع شك كبير
تجارب أليجري
وفقًا لما أوردته قناة «سكاي سبورت»، يكتسب نيكلاس فولكروغ مكانة متزايدة بشكل مفاجئ في الساعات الأخيرة: قد يصبح المهاجم الألماني المفاجأة في التشكيلة الأساسية لميلان، وقد جرب أليجري كريستوفر نكونكو إلى جانبه. وإذا كان هذا هو الثنائي الهجومي الأساسي، فسيجلس على مقاعد البدلاء كل من كريستيان بوليسيتش ورافائيل ليو، الذي عاد للتدريبات الجماعية يوم الخميس الماضي؛ إلى جانبهم، سيجلس أيضًا المكسيكي سانتياغو جيمينيز. على الجانب الآخر، يمر نابولي بأزمة حادة، حيث يفتقد كونتي خمسة لاعبين جميعهم مصابين: من فيرغارا إلى لوكاكو، مروراً بدي لورينزو ونيريس وراهماني. مع تفوق أوليفيرا على بوكما للعب في ثلاثي الدفاع، فإن المنافسة الوحيدة هي على الجانب الأيمن حيث يتفوق جوتيريز على بوليتانو.
الدفاع
ونظراً لغياب رحماني وتقلب أداء بوكما بين الأداء المقنع وغير المقنع، بدأت فكرة إشراك مدافع وجناحين أعسرين أمام ميلينكوفيتش-سافيتش تتبلور في ذهن أنطونيو كونتي. أوليفيرا وبونجورنو وخوان خيسوس في الخلف، وسبينازولا وجوتيريز على الجناحين، مع لاعب جيرونا السابق الذي يلعب بالقدم العكسية. وقد أدى هذا التغيير إلى تسجيل الإسباني أول أهدافه بقميص الأزوري في الفوز 2-1 على فيورنتينا قبل بضعة أسابيع.
هوجلوند في موضع شك
يبدو أن مشاركة هوجلوند، قبل ساعات قليلة من مباراة نابولي وميلان، مشكوك فيها بشدة. وإذا تأكدت هذه الخسارة، فسيكون أمام كونتي خياران. المهاجم الوحيد المتاح سيكون جيوفاني، الذي تم تهميشه مؤخرًا بعد أن لعب 37 دقيقة فقط في آخر خمس مباريات ولم يشارك أساسيًا مع الفريق النابولي في الدوري الإيطالي. لاعب فيرونا السابق سيكون الخيار الأكثر منطقية مع دعم من ماكتوميناي ودي بروين. في حالة عدم مشاركته، من المحتمل استخدام ماكتوميناي في مركز المهاجم الوهمي.
نابولي - ميلان، التشكيلات المتوقعة
قبل ساعات قليلة من صافرة البداية في ملعب مارادونا، إليكم التشكيلات المتوقعة للمدربين:
نابولي (3-4-2-1): ميلينكوفيتش-سافيتش؛ بونجورنو، خوان جيسوس، أوليفيرا؛ جوتيريز، لوبوتكا، أنجيسا، سبينازولا؛ دي بروين، ماكتوميناي؛ جيوفاني. المدرب: كونتي.
ميلان (3-5-2): ماينان؛ توموري، دي وينتر، بافلوفيتش؛ سايليمايكرز، فوفانا، مودريتش، رابيو، بارتيساغي؛ فولكروغ، نكونكو. المدرب: أليغري.