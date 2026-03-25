يقترب موعد مباراة نابولي وميلان المقررة في 6 أبريل على ملعب مارادونا، لكن لا تزال إجراءات دخول المشجعين الزائرين قيد الدراسة. ووفقاً لما نشره موقع «توتونابولي»، فقد قرر «المراقب الوطني للفعاليات الرياضية» إحالة تقييم الإجراءات الأمنية التي يجب اتخاذها خلال المباراة إلى «اللجنة الاستشارية للأمن في الملاعب الرياضية» (CASMS).
AFP
ترجمه
نابولي - ميلان: احتمال حظر سفر مشجعي الروسونيري، والقرار بيد محكمة CASMS
جاء هذا القرار عقب تقارير من مديرية شرطة نابولي، التي طلبت إجراء مزيد من التحقيقات قبل السماح ببيع التذاكر في قسم الضيوف. وفي غضون ذلك، دعا المرصد رابطة الدوري الإيطالي إلى عدم البدء في بيع التذاكر المخصصة لمشجعي الروسونيري. وسيتولى الآن كل من CASMS ومحافظة نابولي تحديد أي قيود محتملة، بما في ذلك احتمال عدم تمكن مشجعي ميلان المقيمين في لومباردي من متابعة فريقهم في المباراة خارج أرضه على ملعب مارادونا. ومن المتوقع صدور هذا القرار في الأيام المقبلة.