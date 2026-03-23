نابولي، كونتي يأخذ أسبوعاً آخر من الراحة: هذه المرة بابتسامة

يستغل أنطونيو كونتي فترة توقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية ليأخذ استراحة أخرى.





ووفقاً لصحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فإن المدرب الحائز على لقب الدوري الإيطالي لن يكون حاضراً في مركز كاستل فولتورنو الرياضي يوم الثلاثاء، عند استئناف التدريبات بعد ثلاثة أيام راحة مُنحت للفريق عقب الفوز في مباراة الدوري التي أقيمت يوم الجمعة في كالياري.

وبذلك، سيُعهد بالفريق لبضعة أيام إلى مساعده كريستيان ستيليني وبقية أعضاء الجهاز الفني.





سيحظى كونتي ببعض الراحة لاستعادة طاقته استعداداً للمواجهة المباشرة مع ميلان المقررة مساء يوم عيد الفصح، ومن المتوقع أن يعود إلى الملعب في بداية الأسبوع المقبل برفقة 13 لاعباً تم استدعاؤهم للمنتخبات الوطنية: ميريت، بونجورنو، سبينازولا، بوليتانو، ميلينكوفيتش-سافيتش، أوليفيرا، لوبوتكا، ماكتوميناي، جيلمور، إيلماس، هوجلوند، دي بروين ولوكاكو.





أمام فريق الروسونيري بقيادة أليجري، الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطة واحدة عن نابولي، لن يشارك بعد المصابون دي لورينزو، رحماني، فيرغارا ونيريس.







