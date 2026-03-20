نابولي، كونتي واثق: "لقد ضغطنا على إنتر، ونحن نسعى للفوز بالدوري"

تصريحات مدرب نابولي عقب الفوز على كالياري.

تحدث أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، إلى قناة DAZN بعد المباراة التي خاضها فريقه خارج أرضه أمام كالياري في الجولة الثلاثين، والتي انتهت بفوزه 1-0:




  • هل كنت تتوقع المزيد من خط الوسط ومن خط الهجوم؟ "لقد ارتكبنا أخطاء كثيرة، كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل والسيطرة أكثر على المباراة، خاصة وأن كالياري لم يكن يضغط علينا. في الشوط الثاني سعينا لتسجيل الهدف الثاني، ففي مثل هذه المباريات يمكن أن يحدث أي شيء. نذهب إلى فترة الراحة ونحن نحمل 3 نقاط، في انتظار نتائج الفرق الأخرى. 3 نقاط تضعنا في منطقة دوري أبطال أوروبا، لقد كنا رائعين خلال هذه الأشهر السبعة في الحفاظ على مراكزنا المتقدمة. نحن ننظر إلى من أمامنا، لكننا لا نضيع الوقت، فمن السهل أن ننجرف وراء من خلفنا".

  • ما هي احتمالات الفوز باللقب؟ "من المؤكد أن عودة بعض اللاعبين مهمة، لكن الأهم هو أن يكونوا في كامل لياقتهم؛ أنغيسا وماكتوميناي لم يقدما أداءً رائعاً بعد، بينما رأيت أداءً جيداً من كيفن. لوبو واجه بعض الصعوبات، ولا يزال علينا استعادة رحماني ودي لورينزو، ونأمل أن ننجح في ذلك. أما نيريس، فأعتقد أن الأمر صعب. لقد صمدنا خلال هذه الأشهر السبعة، والآن علينا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكننا نعلم أن هناك فرقًا أخرى تريد ذلك أيضًا. لا يجب أن يمنعنا أحد من التطلع إلى الأمام، وقد مارسنا اليوم بعض الضغط على من يتصدرون الترتيب".

  • هل عدم استقبال أي أهداف أمر مهم؟ "من المهم الحفاظ على شباكنا نظيفة بعد 11 مباراة؛ فاليوم لم يسدد كالياري أي كرة على المرمى. تمكننا جميعًا من الدفاع بشكل جيد: كان هناك تفاني كبير ورغبة قوية. أدرك اللاعبون أهمية المباراة، حتى وإن كنا نواجه بعض الصعوبة في تحويل الفرص إلى أهداف".

  • ثم في المؤتمر الصحفي:

    "علينا أن نكون أكثر واقعية، لو تقدمنا 0-2 لكنا أكثر راحة. أقول دائمًا يا شباب، النتيجة 1-0 لا تمنحكم أي راحة، لأن ركلة ركنية، أو كرة طويلة، أو ارتداد، أو صراع في الهواء، قد يؤدي إلى التعادل، وإهدار نقطتين، لكننا كنا جيدين وأنا سعيد جدًا بما نقوم به، لأنني أقول دائمًا إننا حققنا إنجازًا استثنائيًا حتى الآن، خلال هذه الأشهر السبعة، حيث تمكنا، رغم الأزمات الكبيرة، من البقاء في المراكز الأولى.

    الآن يعود جميع اللاعبين تقريبًا، حتى المصابون الذين غابوا لفترة طويلة، وهم لم يصلوا بعد إلى أفضل مستوياتهم، لكن وجودهم جميعًا تحت تصرفي يمنحني الفرصة أيضًا لإجراء تغييرات، وحتى أثناء المباراة لإعطاء دفعة جديدة، وطاقة جديدة للفريق، وجودة جديدة.




  • هل تشكيلة خط الوسط المزدوج التي تضم ماكتوميناي ودي بروين في مراكزهما الأصلية هي أمر يحتاج إلى بعض الوقت حتى تظهر بأقصى إمكاناتها؟ "موضوع الثنائي في خط الوسط هو نوعًا ما... ليس بالأمر الجديد، لا، لأننا نلعب على أي حال بالطريقة التي نلعب بها مع هذا الرباعي في خط الوسط، ويمكن أن يتغير اللاعبون، يمكن أن يلعب لوبوتكا مع أنجيسا، يمكن أن يلعب ماكتوميناي مع جيلمور، أي إلماس مع لوبوتكا، لذا فإن الثنائي في خط الوسط كان موجودًا دائمًا منذ أن غيرنا النظام. ثم يمكن أن يتغير اللاعبون، لكن المفهوم يبقى كما هو في الحركات، وفي ما يجب عليهم فعله. من المحتم أنه عندما يكون لديك لاعبان محددان في مركز صانع الألعاب، فإنك تفقد بعض القوة البدنية، لأنه عندما لا يكون لديك ماكتوميناي أو أنغيسا في وسط الملعب، أو حتى إيليف نفسه، فإنك تفقد بعض القوة البدنية، وربما تكتسب المزيد من الجودة، يجب أن تكتسب المزيد من الجودة في التمرير. لكننا استخدمنا لاعبي الوسط المزدوجين دائمًا، قد يتغير اللاعبون، لكننا نعمل على المربع منذ عودتي، أي بعد فترة التوقف التي كانت لدينا منذ نوفمبر. وسنواصل ذلك لأنها على أي حال حالة تعجبني وتخلق مشاكل للخصوم".



  • ما مدى سعادتك بعودة نابولي إلى عدم استقبال أي أهداف؟ "أنا سعيد أولاً وقبل كل شيء بالفوز، وهو الفوز الرابع على التوالي ويأتي قبل فترة توقف. في المباراة الأخيرة، كما تتذكرون، خسرنا في بولونيا وظللنا غاضبين جداً طوال أسبوعين. الآن لدينا الفرصة للاستمتاع بهذه الأيام الخمسة عشر قبل مواجهة ميلان عند استئناف الدوري. وفي الوقت نفسه، حققنا أخيرًا شباكًا نظيفة. اليوم، كنا جيدين في منع الخصم من التسديد على مرمانا، حيث لم نتلق أي تسديدات على المرمى. أنا سعيد من هذه الناحية، وأقل سعادة قليلاً من ناحية التسجيل، لأننا يجب أن نكون أفضل وأكثر جودة وأكثر حسمًا عندما نصل إلى المرمى".

