تحدث أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، إلى قناة DAZN بعد المباراة التي خاضها فريقه خارج أرضه أمام كالياري في الجولة الثلاثين، والتي انتهت بفوزه 1-0:
احتمالات الفوز بالدوري؟ "بالتأكيد عودة بعض اللاعبين مهمة، لكن المهم أن يكونوا في كامل لياقتهم، أنجيسا وماكتوميناي لم يقدما أداءً رائعاً بعد، بينما رأيت أداءً جيداً من كيفن. لوبو عانى قليلاً، وعلينا استعادة رحماني ودي لورينزو ونأمل أن نتمكن من ذلك. أعتقد أن الأمر صعب بالنسبة لنيريس. خلال هذه الأشهر السبعة صمدنا، والآن علينا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكننا نعلم أن هناك فرقاً أخرى تريد ذلك. لا أحد يجب أن يمنعنا من التطلع إلى الأمام، اليوم مارسنا بعض الضغط على من يتصدرون الترتيب".