نابولي «غاضب» من روميلو لوكاكو بعد أن رفض المهاجم النجم العودة إلى معسكر التدريب عقب انسحابه من منتخب بلجيكا
تهدد إجراءات تأديبية داخلية بـ«لوكاكو»
وصلت العلاقة بين لوكاكو ونابولي إلى نقطة الانهيار خلال فترة التوقف الدولية في شهر مارس. وعلى الرغم من انسحابه من المنتخب البلجيكي، لم يعد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا إلى إيطاليا كما كان متوقعًا. وتشير قناة"سكاي سبورت إيطاليا" إلى أن النادي يفكر الآن في فرض غرامة مالية كبيرة على المهاجم، الذي يُقال إنه خالف القواعد الداخلية المطبقة بصرامة فيما يتعلق بسلوك اللاعبين وبروتوكولات التعافي.
كان من المتوقع أن يلتحق لوكاكو بزملائه في النادي يوم الخميس لمواصلة عملية إعادة تأهيله. ومع ذلك، اختار اللاعب السابق في تشيلسي وإنتر البقاء في أنتويرب. ويقال إنه يتدرب في عيادة متخصصة - وهي نفس المنشأة التي استخدمها كيفن دي بروين سابقًا للتعافي على مستوى النخبة - لكن حقيقة أن هذه الإقامة لم تحظ بموافقة نابولي جعلت إدارة البارتينوبي "غاضبة" من اللاعب.
كونتي وإدارة النادي متحدون في غضبهم
وفي حين أن أنطونيو كونتي غائب حالياً عن ملعب التدريب في إجازة مخطط لها، إلا أن غيابه كان متفقاً عليه تماماً مع إدارة النادي. ويشرف مساعده كريستيان ستيليني على التدريبات بدلاً منه. ويُقال إن كونتي وإدارة نابولي مستاءان بنفس القدر من قرار لوكاكو بإدارة جدوله الزمني بنفسه. ويجري معسكر المهاجم حالياً محادثات مع النادي، لكن مصادر تشير إلى أنه لا ينوي العودة إلى نابولي حتى الأسبوع المقبل.
تأتي هذه التوترات في وقت حساس بالنسبة للوكاكو، الذي عانى من صعوبة في إحداث تأثير هذا الموسم. وبسبب إصابة طويلة الأمد في أوتار الركبة، تقلصت مشاركته في الملعب بشكل كبير. ومن المتوقع أن يجعل هذا التصرف الأخير الذي يُنظر إليه على أنه تحدٍ عودته إلى التشكيلة الأساسية أكثر صعوبة بشكل ملحوظ.
مشاكل تتعلق بتراجع المستوى واللياقة البدنية
لم يكن موسم لوكاكو 2025-2026 سوى كابوس حتى الآن. فحتى هذه اللحظة، لم يشارك سوى لمدة 64 دقيقة فقط في سبع مباريات بمختلف المسابقات، ولم يسجل سوى هدف واحد. وكان افتقاره إلى اللياقة البدنية والقدرة على التسجيل أحد الأسباب الرئيسية وراء قراره بعدم المشاركة في مباراتي بلجيكا الوديتين ضد الولايات المتحدة والمكسيك.
التأثير على طموحات كأس العالم 2026
قد يكون لهذا الخلاف تداعيات بعيدة المدى تتجاوز مجرد مسيرته مع ناديه في إيطاليا. ومع اقتراب كأس العالم 2026، بدأ قلة مشاركة لوكاكو بانتظام مع نابولي تثير قلقاً حقيقياً لدى المنتخب البلجيكي. وباعتباره أفضل هداف في تاريخ البلد برصيد 89 هدفاً في 124 مباراة دولية، فإن أهميته بالنسبة للفريق لا يمكن إنكارها. ومع ذلك، إذا أدى الخلاف مع كونتي إلى مزيد من الوقت على مقاعد البدلاء، فقد يتعرض مكانته كخيار هجومي أساسي للـ"شياطين الحمر" للخطر.