تحدث ماريو جيوفريدي، وكيل أعمال جيوفاني دي لورينزو وماتيو بوليتانو وأنطونيو فيرغارا وغيرهم، عن الحالة البدنية للاعبين الذين يمثلهم والذين يلعبون في صفوف نابولي، وذلك في برنامج "Salite sulla giostra" على قناة Stile TV. دي لورينزو وفيرغارا يواجهان صعوبات في التعافي من مشاكلهما البدنية، بينما بوليتانو موجود في معسكر المنتخب الوطني وكان من بين أفضل اللاعبين في المباراة ضد أيرلندا الشمالية.
نابولي، جيوفريدي: "إليكم موعد عودة دي لورينزو وفيرغارا. بوليتانو لم يكن مستعداً للتضحية في إنتر"
متى سيعود دي لورينزو؟
"لا أعتقد أنه سيذهب إلى البوسنة لأنه يخضع حالياً للعلاج من الإصابة. لكي يحضر إلى بيرغامو، غادر بعد الظهر وعاد إلى نابولي في الساعة السادسة. لا يمكنه اليوم أن يتغيب عن جلسات العلاج لأن موعد عودته يقترب. آمل أن يتمكن من العودة في الأسبوع الأخير من أبريل".
بوليتانو
"في إنتر، لم يكن مستعدًا ذهنيًا للتضحية في الدور الذي يلعبه. أما اليوم، وبفضل الخبرة التي اكتسبها، أصبح مستعدًا، وكان من الأسهل على كونتي إشراكه في هذا الدور. في بعض الأحيان، عندما يلعب اللاعبون في دور ليس مخصصًا لهم تمامًا، لا يكونون مستعدين ذهنيًا ولا يشعرون بالراحة. لقد وافق على اللعب في مركز الجناح، وهو يؤدي هذا الدور منذ سنوات بمستوى عالٍ. مع منتخب أيرلندا الشمالية، كان من بين أفضل اللاعبين على أرض الملعب إلى جانب تونالي. كلما مر الوقت، كلما أصبح أقوى".
فيرغارا
"من المفترض أن يكون جاهزًا للمشاركة في آخر مباراتين أو ثلاث مباريات. لقد تعرض لإصابة مزعجة: ومن المتوقع أن يعود بين أواخر أبريل وأوائل مايو لإنهاء الموسم. تجديد العقد؟ لقد فرض نفسه بقوة نادرة في لاعب مبتدئ. وقد أدركت جميع الأندية التي شاهدته مدى أهميته. وسنتحدث مع النادي في نهاية الموسم لاتخاذ الإجراءات التي تخدم المصلحة المشتركة".