SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

نابولي، أخبار سارة: لوكاكو يتخلى عن الانضمام إلى المنتخب البلجيكي. يريد التركيز على تدريباته

نابولي
الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا
بلجيكا
المباريات الودية
روميلو لوكاكو

المهاجم البلجيكي يتخلى عن المباريات الودية ويعود إلى التدريبات من أجل التعافي بشكل أفضل واستعادة لياقته البدنية في أقرب وقت ممكن.

هناك أخبار سارة لنادي نابولي،وهي تأتي مباشرة من معسكر المنتخب البلجيكي.

وفقًا لما أوردته اتحاد "الشياطين الحمر" مباشرةً على حسابه الرسمي قرر روميلو لوكاكو الانسحاب من المنتخب الوطني والمباريات الودية القادمة ضد الولايات المتحدة والمكسيك.

والسبب هو استعادة لياقته البدنية على أفضل وجه وتحسين حالته. وهي أخبار سارة لفريق أنطونيو كونتي الذي يريد الاعتماد على لاعبه رقم 9 في نهاية الموسم التي تبدو مهمة لتعزيز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل والاستمرار في الحلم بالعودة إلى صدارة الدوري الإيطالي على حساب إنتر ميلان.

    "لن يشارك روميلو لوكاكو في المباريات الودية المقبلة التي سيخوضها مانشستر يونايتد في الولايات المتحدة ضد منتخبي الولايات المتحدة والمكسيك. فقد اختار روميلو التركيز على التدريبات من أجل تحسين لياقته البدنية بشكل أكبر. وتحترم الاتحاد البلجيكي لكرة القدم (KBVB) قراره وتتمنى له التوفيق".

    لوكاكو، الذي عاد مؤخراً من الإصابة الطويلة التي أبعدته عن الملاعب منذ بداية الموسم الرياضي 2025/25، لم يلعب سوى بضع دقائق متفرقة منذ عودته (40 دقيقة إجمالاً في آخر 9 مباريات في الدوري الإيطالي).

    ومن هنا جاء قرار العودة إلى نابولي والتركيز على استعادة لياقته البدنية بالكامل.

الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا
بلجيكا
بلجيكا