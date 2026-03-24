نابولي، أخبار سارة: لوكاكو يتخلى عن الانضمام إلى المنتخب البلجيكي. يريد التركيز على تدريباته

هناك أخبار سارة لنادي نابولي،وهي تأتي مباشرة من معسكر المنتخب البلجيكي.
وفقًا لما أوردته اتحاد "الشياطين الحمر" مباشرةً على حسابه الرسمي X، قرر روميلو لوكاكو الانسحاب من المنتخب الوطني والمباريات الودية القادمة ضد الولايات المتحدة والمكسيك.
والسبب هو استعادة لياقته البدنية على أفضل وجه وتحسين حالته. وهي أخبار سارة لفريق أنطونيو كونتي الذي يريد الاعتماد على لاعبه رقم 9 في نهاية الموسم التي تبدو مهمة لتعزيز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل والاستمرار في الحلم بالعودة إلى صدارة الدوري الإيطالي على حساب إنتر ميلان.