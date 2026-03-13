تحدث المدير الرياضي لنادي نابولي، جيوفاني مانا، إلى قناتي «ميدياسيت» و«سكاي سبورت»، حيث تطرق إلى موضوعات تتعلق بسوق الانتقالات وتجديد العقود. وفيما يلي تصريحاته، كما نقلتها «توتونابولي».
ترجمه
نابولي، المدير الرياضي مانا: "كونتي سيبقى، وماكتوميناي جدد عقده. وتم شراء حقوق أليسون وسانتوس وهوجلوند"
قصة
"إنه عامل حاسم، بمثابة طوق نجاة. لولا الظروف المختلفة التي سادت هذا العام، لما كنا هنا اليوم نتحدث عن نابولي الذي ينافس على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. قد تمر هذه السنة الصعبة مرور الكرام، لكن جهود الفريق أضفت عليها قيمة كبيرة. المستقبل؟ هذا أمر طبيعي، فنحن نخطط دائماً، ونحن نعرف بعضنا البعض منذ عامين، والعمل الذي تم إنجازه مذهل وإيجابي. في ظروف أخرى، لما كنا في المركز الثالث في الترتيب ولما فزنا بكأس السوبر، وكنا نتحدث عن أمور أخرى، لذا ننظر إلى المستقبل بهدوء وسكينة".
ترتيب المراكز
"عندما كان جميع اللاعبين تحت تصرفنا، كنا دائمًا في المركز الأول أو الثاني، وهذا يمنحنا الثقة. نحن نركز حاليًا على تعزيز مركزنا، وليس على الفرق التي أمامنا. نريد حصد النقاط للحفاظ على فارق النقاط مع الفرق التي تقع خلفنا. هذا أمر ضروري"
تجديد عقد مكتوميناي
"سكوت لاعب مهم، وقد أعرب عن رغبته في البقاء في نابولي لفترة طويلة. لدينا عقد لمدة عامين، ونحن سعداء جميعًا، ولا نريد أن يصبح هذا الأمر موضوعًا متكررًا في المستقبل. سنرى ما سيحدث في الأشهر المقبلة، لكنه لم يبدِ أي رغبة في الرحيل، ونحن سعداء بذلك. سكوت لاعب مهم، وهو سعيد بوجوده في نابولي، وأعتقد أنه يثبت ذلك عندما يلعب وعندما يعيش في المدينة. لا يزال لديه عقد لمدة عامين، ولدينا علاقة واضحة وصريحة للغاية معه. نحن نتحدث، وهذا ليس موضوعًا مطروحًا حاليًا. نحن ندرك أهمية سكوت، ولم نتلق حتى اليوم أي عروض، أيضًا لأن اللاعب لم يبدِ أبدًا رغبة في تغيير الأجواء".
إعادة التعاقد مع أليسون سانتوس
"في الوقت الحالي، يقدم أليسون لنا دعماً كبيراً ويؤدي دوراً حاسماً؛ لقد تعاقدنا معه لأنه كان يتمتع بالصفات المناسبة التي كنا بحاجة إليها. نعتقد أنه يمكن أن يكون عنصراً فعالاً في مستقبلنا، لكن الأمر سيعتمد عليه وعلى أدائه. كان تأثير أليسون إيجابياً لأنه شاب يتحلى بالتواضع والطاقة والرغبة في العمل. أما بالنسبة لخيار الشراء، فهناك حق محدد بالفعل، لذا لا داعي لفعل أي شيء".
إعادة التعاقد مع هوجلوند
"لقد كان هوجلوند لاعباً حاسماً، فحتى عندما لم يسجل أهدافاً كثيرة، كان دائماً يعمل من أجل الفريق. لدينا خيار الشراء في حال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكنني لا أعتقد أن مستقبله سيكون بعيداً عن نابولي حتى لو لم يتحقق ذلك".
تجديد أنغيسا
"لقد عاد فرانك للتو، ونحن مرتاحون، ولا يزال أمامه عام آخر في عقده. نحن نتعامل معه بشفافية وهو كذلك معنا، ولا معنى في الوقت الحالي لإثارة مثل هذه التكهنات".
تجديد عقد رحماني
"أما بالنسبة لرحماني، فالأمر مختلف؛ لقد تحدثنا معه ونحن في مرحلة متقدمة. إنه لاعب قدم الكثير لنابولي، تماماً مثل فرانك".