نابولي، استبعاد فيرارا من لوحة الجدارية لأفضل 11 لاعبًا: "أشعر بالأسف، فأنا أكثر لاعب نابولي حقق الانتصارات"

علق سيرو فيرارا، عبر حسابه على إنستغرام، بمرارة على استبعاده من اللوحة الجدارية التي تضم أفضل 11 لاعبًا في تاريخ نابولي، وهي اللوحة التي نفذها فنان الشارع جوريت.









يكتب فيرارا: "بخصوص افتتاح اللوحة الجدارية في ملعب مارادونا، وبالنظر إلى المقالات التي نُشرت على مختلف المواقع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أود توضيح موقفي.





سأكون كاذباً إذا قلت إنني لم أشعر بالاستياء لعدم إدراجي ضمن التشكيلة المثالية، خاصة وأنني ابن نابولي وأكثر لاعب نابولي فوزاً في تاريخ النادي. سأكون كاذباً أيضاً إذا تظاهرت بعدم معرفة السبب الحقيقي، على الرغم من التبريرات السخيفة التي تم تقديمها.





لحسن الحظ، وأنا أرى الدليل على ذلك كلما تجولت سيراً على الأقدام في شوارع مدينتي، هناك نابوليون ومشجعون واقعيون، عاشوا تلك الحقبة ويتذكرونها جيداً، ويعرفون الحقائق التي أدت إلى انتقالي ويعلمون أنها لم تعنِ أبداً رفضاً لتاريخي وأصولي.





إذا كان صحيحاً أن القرار النهائي اتخذه منفذ الجدارية، أعتقد أن الفرصة قد ضاعت لاتخاذ نظرة نقية، أي غير ملوثة بالتأثيرات الذاتية، والتي كانت ستمنح هذا العمل حقاً الأبدية التي كان يطمح إليها.

وبدلاً من ذلك، تبقى اللوحة الجدارية نتاجاً لعصرها ولأيدي السيد سيرو سيرولو المولود عام 1990 الذي نفذها، وهو أصغر من أن يكون قد عاش تلك السنوات وفهمها، وقد استرشد بالتأكيد بـ«ما سمعه من الآخرين».

إذا كان قرار عدم تمثيلي نابعاً، كما أعتقد، من استياء المشجعين، فإن ما يواسيني هو أن كلمة «الاستياء» مشتقة من كلمة «الشعور»، وإن كان هذا الشعور مجروحاً.





أما بالنسبة لمشاعري... فمن لا يتذكر مشهد شتوتغارت، حيث احتضنني دييغو وشرح للجميع أنني أستحق تلك الفوز أكثر من أي شخص آخر بسبب علاقتي الأصيلة بنابولي؟ لطالما عرف دييغو من أنا ومن أين أتيت. أنا سيرو فيرارا، نابولي المولد والدم. لا داعي لإضافة المزيد".











