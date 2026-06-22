مُزق سرواله.. لاعب نيوزيلندا: هدف مصر جاء من خطأ ونزفت من منطقة حساسة!

شهدت مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم واقعة مثيرة للجدل بعد تعرض اللاعب بن أولد لإصابة قوية وتجاهل الحكم احتساب خطأ، مما أسفر عن تسجيل محمد صلاح هدف التقدم للفراعنة وسط اعتراضات عارمة.

حقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، ليقترب الفراعنة خطوة هامة نحو التأهل إلى الدور المقبل.

المباراة التي اتسمت بالندية والإثارة شهدت تحولًا دراميًا في الشوط الثاني، حيث نجح المنتخب المصري في قلب تأخره بهدف إلى انتصار ثمين، إلا أن اللقاء لم يخلُ من اللقطات الجدلية التي أثارت غضب المعسكر النيوزيلندي عقب صافرة النهاية.



