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علي رفعت

مُزق سرواله.. لاعب نيوزيلندا: هدف مصر جاء من خطأ ونزفت من منطقة حساسة!

نيوزيلندا ضد مصر
نيوزيلندا
مصر
كأس العالم
بين أولد

جدل في مباراة مصر ونيوزيلندا!

شهدت مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم واقعة مثيرة للجدل بعد تعرض اللاعب بن أولد لإصابة قوية وتجاهل الحكم احتساب خطأ، مما أسفر عن تسجيل محمد صلاح هدف التقدم للفراعنة وسط اعتراضات عارمة.

حقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، ليقترب الفراعنة خطوة هامة نحو التأهل إلى الدور المقبل. 

المباراة التي اتسمت بالندية والإثارة شهدت تحولًا دراميًا في الشوط الثاني، حيث نجح المنتخب المصري في قلب تأخره بهدف إلى انتصار ثمين، إلا أن اللقاء لم يخلُ من اللقطات الجدلية التي أثارت غضب المعسكر النيوزيلندي عقب صافرة النهاية.


  • إصابة غريبة ودماء على عشب الملعب


    شهدت الدقيقة 66 من عمر اللقاء لقطة حبست الأنفاس عندما انطلق البديل النيوزيلندي بن أولد البالغ من العمر 23 عامًا بكرة في مناطق الدفاع المصرية، ليتدخل معه مدافع الفراعنة ياسر إبراهيم بقوة.

    التدخل لم يمر بسلام، إذ سقط المدافع المصري بكامل ثقله فوق اللاعب النيوزيلندي، مما أسفر عن تمزق سروال بن أولد وتعرضه لإصابة دموية حادة في منطقة حساسة بجسده، استدعت بقاءه أرضًا لفترة طويلة وهو يعاني من آلام مبرحة.


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  • لقطة مثيرة للجدل تمنح صلاح هدف التقدم


    رغم الإصابة وسقوط اللاعب النيوزيلندي على العشب، لم يعلن حكم اللقاء عن أي خطأ، واستغل لاعبو منتخب مصر الموقف بذكاء شديد عبر تنفيذ رمية تماس سريعة في جهة اليمين.

    انطلق الهجوم المصري بسرعة نحو مناطق نيوزيلندا مستغلين النقص العددي وحالة التشتت الذهني للمنافس، لتصل الكرة إلى قائد الفراعنة محمد صلاح الذي أودعها الشباك بسلاسة معلنًا عن هدف التقدم الثاني، وهو الهدف الذي فجر غضب لاعبي نيوزيلندا والجهاز الفني على خط التماس.


  • غضب واعتراضات على حكم اللقاء


    أثار استمرار اللعب وتسجيل الهدف عاصفة من الاحتجاجات داخل الملعب، حيث توجه المهاجم المخضرم كريس وود وزملاؤه نحو حكم الساحة للتعبير عن اعتراضهم الشديد على عدم إيقاف اللعب لعلاج زميلهم المصاب.

    في غضون ذلك، كان بن أولد يتوجه بصعوبة نحو الحكم الرابع والملابس ممزقة تمامًا وتظهر عليها آثار الدماء، مطالبًا بتوفير سروال بديل ليتمكن من العودة واستكمال الدقائق المتبقية من المباراة وسط حالة من الذهول سادت مقاعد البدلاء.


  • تصريحات نارية للاعب المصاب عقب المباراة


    عبر بن أولد في تصريحاته بعد اللقاء عن استيائه الشديد من القرار التحكيمي قائلًا: "لمست الكرة أولًا وكنت استحق ركلة حرة واضحة، والمدافع سقط فوقي بقوة وتسبب في تمزق سروالي وملابسي الداخلية وحدوث نزيف دموي شعرت معه بألم حاد ومخيف للغاية".

    وأضاف اللاعب أنه خضع للفحص الطبي فورًا عقب المباراة للاطمئنان على سلامته، مؤكدًا أن هذا الهدف غير مجرى اللقاء تمامًا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المنتخب المصري نجح في تسجيل هدف ثالث بعد ذلك عبر محمود تريزيجيه، وبالتالي لا يمكن تعليق الخسارة بالكامل على تلك الواقعة الجدلية.


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