مينيسوتا تصدر تحديثاً عن حالة جيمس رودريغيز الصحية بعد دخول نجم ريال مدريد السابق المستشفى بسبب جفاف حاد
لاعب كولومبي يعود إلى التدريبات
أكد نادي «لونز» أن رودريغيز حضر يوم الاثنين إلى مرافق التدريب التابعة للنادي لبدء برنامج مدعوم طبيًا للعودة إلى النشاط الرياضي، وذلك بعد تعرضه لجفاف حاد خلال فترة التوقف الدولية. ويقوم الطاقم الطبي حاليًا بتقييم لياقة اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بعناية قبل السماح له بالمشاركة في المباريات التنافسية بدوري MLS. وستخضع عودته إلى الفريق الأول لبروتوكولات طبية صارمة لضمان عدم تعرضه لأي انتكاسات أخرى.
مينيسوتا تنفي الشائعات الخطيرة المتعلقة بالصحة
بدأت هذه الحالة الطبية الطارئة عقب المباراة الودية التي خاضتها كولومبيا ضد فرنسا في 29 مارس. وبعد أن شعر رودريغيز بتوعك بعد المباراة، تم إدخاله إلى المستشفى في 31 مارس لتلقي العلاج بالسوائل عن طريق الوريد لعلاج الجفاف الشديد. ورغم خروجه من المستشفى بعد ثلاثة أيام، بدأت التكهنات حول حالته الصحية تتردد.
وصرح نادي مينيسوتا في بيانرسمي: "حضر جيمس اليوم، الاثنين 6 أبريل، إلى مركز تدريب النادي وشارك في جلسة إعاده إلى النشاط تحت إشراف". "وستتم إعادة اندماجه في التدريبات الكاملة للفريق وفقًا للبروتوكولات التي وضعها القسم الطبي للنادي وستتوقف كليًا على تقدمه السريري.
يأخذ نادي مينيسوتا يونايتد صحة لاعبيه وخصوصيتهم على محمل الجد. ويمكن للنادي وفريقنا الطبي أن يؤكدوا بشكل قاطع أنه لا توجد أي أدلة سريرية أو مخبرية على إصابته بانحلال العضلات".
التحديات في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS)
وصل الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014 إلى مينيسوتا في وقت سابق من هذا العام. غير أن انتقاله إلى الحياة في الولايات المتحدة واجه عقبات بسبب الإصابات والمشاكل الصحية. ولم يلعب سوى 39 دقيقة مع فريقه الجديد هذا الموسم.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
وسيواصل رودريغيز الآن فترة تعافيه لاستعادة لياقته البدنية الكاملة. ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة عندما يواجه مينيسوتا فريق سان دييغو إف سي في مباراة الدوري الأمريكي لكرة القدم يوم الأحد. ويحتل فريق «اللونز» حاليًا المركز التاسع في المؤتمر الغربي برصيد ثماني نقاط فقط من ست مباريات، متأخرًا بثماني نقاط عن المتصدر لوس أنجلوس إف سي.