مينيسوتا تصدر تحديثاً عن حالة جيمس رودريغيز الصحية بعد دخول نجم ريال مدريد السابق المستشفى بسبب جفاف حاد

بدأت هذه الحالة الطبية الطارئة عقب المباراة الودية التي خاضتها كولومبيا ضد فرنسا في 29 مارس. وبعد أن شعر رودريغيز بتوعك بعد المباراة، تم إدخاله إلى المستشفى في 31 مارس لتلقي العلاج بالسوائل عن طريق الوريد لعلاج الجفاف الشديد. ورغم خروجه من المستشفى بعد ثلاثة أيام، بدأت التكهنات حول حالته الصحية تتردد.

وصرح نادي مينيسوتا في بيانرسمي: "حضر جيمس اليوم، الاثنين 6 أبريل، إلى مركز تدريب النادي وشارك في جلسة إعاده إلى النشاط تحت إشراف". "وستتم إعادة اندماجه في التدريبات الكاملة للفريق وفقًا للبروتوكولات التي وضعها القسم الطبي للنادي وستتوقف كليًا على تقدمه السريري.

يأخذ نادي مينيسوتا يونايتد صحة لاعبيه وخصوصيتهم على محمل الجد. ويمكن للنادي وفريقنا الطبي أن يؤكدوا بشكل قاطع أنه لا توجد أي أدلة سريرية أو مخبرية على إصابته بانحلال العضلات".