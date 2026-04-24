Getty Images Sport
ميلان أم يوفنتوس أم التدريب؟ رد غامض من ليفاندوفكسي بخصوص مستقبله بعد برشلونة
مستقبل غامض لأحد رموز بولندا
يواجه ليفاندوفسكي مفترق طرق حاسم في مسيرته المهنية مع دخول عقده الحالي مع برشلونة أسابيعه الأخيرة. وعلى الرغم من مساهمة المهاجم المخضرم بـ 17 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، بما في ذلك 12 هدفاً في الدوري الإسباني، لم يضمن النادي الكتالوني بعد مستقبله بعد 30 يونيو.
وبرز يوفنتوس كأبرز المهتمين بضمه بعرض راتب سنوي صافٍ يبلغ 6 ملايين يورو، في حين يظل ميلان متابعاً للوضع عن كثب رغم تزايد الإحباط من صمت اللاعب.
- Getty Images Sport
رد غامض على الحديث حول الدوري الإيطالي
تطرق اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى هذه التكهنات خلال بث خيري لصالح مؤسسة «Cancer Fighters Foundation» استضافه المؤثر البولندي «Latwogang». وقد حظي البث باهتمام كبير، حيث كان بوليسيتش لاعب ميلان ومكيني لاعب يوفنتوس من بين أولئك الذين كانوا متشوقين لمعرفة رد فعل اللاعب البولندي على الشائعات المتعلقة بالدوري الإيطالي.
وعندما سُئل بشكل مباشر عما إذا كان يفضل الانتقال إلى يوفنتوس أم ميلان، ألمح ليفاندوفسكي إلى إعلان وشيك قائلاً: "أتعلمون... سنتحدث قريبًا."
لا انتقال إلى منصب إداري
ورغم أن النادي الذي سينضم إليه لاحقًا لا يزال مجهولاً، فقد استبعد ليفاندوفسكي فكرة التحول إلى مجال التدريب بعد انتهاء مسيرته الكروية في نهاية المطاف.
واعترف المهاجم الهداف بأن الضغوط الهائلة التي يتعرض لها المدربون لا تروق له بعد أن أمضى عقودًا في قمة هذه الرياضة. وفي معرض حديثه عن مستقبله خارج الملعب وعن أسباب عزمه التركيز على جوانب أخرى من الحياة بدلاً من أن يصبح مدربًا، أضاف ليفاندوفسكي: «العمل كمدرب أمر صعب للغاية».
- Getty Images Sport
سباق اللقب يسبق القرار النهائي
لا يزال تركيز ليفاندوفسكي منصبًا في الوقت الحالي على حسم لقب الدوري الإسباني، حيث يتصدر برشلونة الترتيب بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد مع بقاء ست مباريات فقط على نهاية الموسم.
وقد لعبت أهدافه الـ12 في الدوري دورًا حاسمًا، ومن شأن الفوز بلقب محلي أن يشكل خاتمة مناسبة في حال قرر الانتقال إلى إيطاليا كلاعب حر. ومن المتوقع أن يتخذ قراره النهائي بمجرد انتهاء الموسم الإسباني، حيث تعتبر تورينو أو ميلانو وجهتين محتملتين لهذا المهاجم الأسطوري.