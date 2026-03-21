95' - ريتشي يقترب مرة أخرى من التسجيل. الكرة تمر فوق المرمى بفارق ضئيل.

84' - فلاسيتش لا يخطئ من نقطة الجزاء ويقلص الفارق إلى النصف، 3-2 في سان سيرو!

83' - ركلة جزاء لتورينو! لمسة غير متعمدة من بافلوفيتش على سيموني، الحكم يستشير VAR ويمنح ركلة الجزاء.

80' - ريتشي يتوغل ويسدد، لكن بالياري يكون في المكان المناسب ويمنع النتيجة من أن تصبح 4-1.

78' - سيموني يستدير في مساحة صغيرة ويسدد، الكرة تنحرف وتخرج إلى يسار ماينان.

77' - يعود جيمينيز إلى الملعب بعد 144 يوماً.

67' - سيميوني وحيدًا في منطقة الجزاء يسدد كرة قوية لكن ماينان يتألق بشكل خارق ويصدها بساقه المفتوحة.

56' - 3-1 لميلان! فوفانا وحيدًا في منطقة الجزاء يستلم الكرة من أتيكامي، يستدير ويسدد الكرة بقدمه المسطحة متغلبًا على بالياري الذي لم يستطع سوى لمسها.

54' - رابيوت يعيد التقدم لميلان! تمريرة رائعة من مودريتش، بوليسيتش يمرر إلى رابيوت الذي لا يخطئ أمام المرمى الخالي!

50' - بارتيساغي يحاول التسديد على الطاير، لكن الكرة تنحرف بشكل حاسم. الكرة تخرج بفارق ضئيل.

45' - أتيكامي يدخل بدلاً من توموري الذي حصل على بطاقة صفراء.

الشوط الثاني

45' -التعادل لتورينو! تسديدة من فلاسيتش من على حافة منطقة الجزاء، ماينان يصد الكرة إلى القائم، وسيميوني يكون الأسرع ويضع الكرة في المرمى ليعدل النتيجة!

40' - تسديدة قوية من بيدرسن من على حدود منطقة الجزاء، وبافلوفيتش يرفضها مرة أخرى برأسه. ثم ترفع الراية، تسلل في بداية الهجمة.

39' - زاباتا يستدير داخل منطقة الجزاء، وماينان ينقذ الموقف!

37' - هدف رائع من بافلوفيتش! تسديدة على ارتفاع متوسط تتجاوز بالياري، وتلمس العارضة وتسكن الشباك!

36' - تسديدة قوية من رابيو من مسافة بعيدة، ويرد بالياري بسرعة ليصدها.

30' - جينيتيس يسدد من مسافة بعيدة، تسديدة منحرفة لكن ماينان لم يفاجأ.

15' - ماينان ينقذ ميلان بتحويل الكرة إلى ركلة ركنية بعد رأسية خطيرة من إسمايلي

13' - عرضية من بيدرسن، ماينان يخرج من مرماه دون جدوى وكاد فلاسيتش أن يسجل من مسافة قريبة.

9' - أول لاعب يحصل على بطاقة صفراء هو توموري الذي يوقف هجمة تورينو بإسقاط جينيتيس أرضًا.

6' - بافلوفيتش يقفز أعلى من الجميع بعد ركلة ركنية: الكرة تخرج.

3' - تورينو يبدأ المباراة بشكل جيد ويضغط على ميلان في منطقة الدفاع، ويصل جينييتيس إلى تسديدة يتم صدها.

1' - تبدأ المباراة!

الشوط الأول