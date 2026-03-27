grafica tonali arsenalGetty Images
Emanuele Tramacere

ميلان ويوفنتوس، تونالي يبتعد: عرض ضخم من مانشستر يونايتد في الطريق

ساندرو تونالي، اليوم أكثر من أي وقت مضى، هو حرفياً على لسان الجميع. الهدف والتمريرة الحاسمة اللتان حسمتا مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم المقبلة، وفي مباراة لم يدخلها اللاعب في أفضل حالاته البدنية، أعادت لاعب وسط نيوكاسل إلى دور «اللاعب الأساسي» إن لم يكن أفضل لاعب في منتخبنا الوطني.


لكن الأداء مع المنتخب الإيطالي كان مفتاح العودة للحديث عن مستقبل اللاعب المولود عام 2000، الذي غذى أحلام وأسف من يرغبون في عودته إلى الدوري الإيطالي، وكذلك الشائعات حول مستقبل بعيد عن "المغبيز"، لكن للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. وهذا المسار بالذات، كما أفاد فابريزيو رومانو، هو اليوم الأكثر قابلية للتنفيذ إن لم يكن الأكثر احتمالاً.


  • حلم يوفنتوس

    النادي الإيطالي الذي اقترب أكثر من غيره من تونالي خلال العام الماضي هو بلا شك يوفنتوس. يتعين على النادي «البيانكوني» إتمام صفقة كبرى واحدة على الأقل في خط الوسط، وقد كان جورجيو كيليني دائمًا يرغب في ضم لاعب شاب وذو شخصية جذابة، ويفضل أن يكون إيطاليًا، وقادرًا على اللعب في تشكيلة ثنائية أو ثلاثية. كان تونالي ولا يزال هو اللاعب المثالي، ولكن بدون ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، سيكون تقديم عرض له أمراً مستحيلاً.

  • العودة إلى ميلان

    يسعد ساندرو بالعودة إلى إيطاليا، وبشكل خاص إلى ميلان، الفريق الذي يشجعه والذي انفصل عنه لأسباب مالية لا تتعلق به بقدر ما تتعلق بالنادي. لقد وافق على الانتقال إلى نيوكاسل في مرحلة حساسة ولا يشعر بأي ندم، لكنه يرغب في العودة إلى ميلان «الروسونيري» عاجلاً أم آجلاً. اليوم، يبحث ميلان عن لاعب وسط يتمتع بخصائصه، لكن من ناحية، من الصعب أن تتفاوض "المغاريب" مرة أخرى مع النادي الذي دفعت له ملايين الدولارات، ومن ناحية أخرى، تعتبر أرقام الصفقة المحتملة خارج نطاق السوق من وجهة نظر الملاك.

  • أرسنال ومانشستر يونايتد

    وبالتالي، وبالنظر أيضًا إلى عقده الذي يمتد حتى 30 يونيو 2028، والذي يمنح نيوكاسل اليد العليا، وراتبه الذي يبلغ حوالي 8 ملايين يورو سنويًا، وهو مبلغ يفوق إمكانيات أندية الدوري الإيطالي، فإن مستقبل ساندرو تونالي سيبقى على الأرجح في الدوري الإنجليزي الممتاز. أرسنال، كما أفاد فابريزيو رومانو، هو النادي الذي بذل أكبر جهد للحصول عليه حتى خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، ولكن في الساعات الأخيرة، يظهر مانشستر يونايتد بقوة على اللاعب، حيث سيقوم بصفقتين في خط الوسط، ويستعد لعملية مالية ضخمة مع اللاعب ونيوكاسل لإتمام الصفقة قبل نهاية العام. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن للدوري الإيطالي إلا أن يتراجع.