ميلان ومهمة 1999 المستحيلة: من لاتسيو إلى إنتر.. الروسونيري يحلم بعودة أخرى من فارق سبع نقاط!

اللاعب الكبير السابق كاكا حذر الجميع عشية مباراة ميلان وإنتر: "ما زلت أؤمن بالفوز بالدوري، 10 نقاط تعادل 4 مباريات والطريق طويل"، وردد ستراهينيا بافلوفيتش، لاعب ميلان حاليًا، صدى كلامه: "لم ينتهِ شيء بعد، ما زال هناك 11 جولة".

حسناً، بدأ ميلان في إعادة الإيمان بذلك. فاز على إنتر للمرة الثالثة على التوالي، وكرر فوزه 1-0 في مباراة الذهاب بفوز آخر 1-0، ووجد في إستوبينان بطله المفاجئ. والآن لم يعد الفارق في النقاط عن المتصدر 10 نقاط كما كان قبل الديربي: أصبح 7 نقاط، لا يزال الفارق كبيرًا، صحيح، لكن الرقم المزدوج أصبح الآن رقمًا فرديًا. وعاد الجميع تقريبًا إلى الإيمان بذلك.

لن تكون هذه أول مرة يعود فيها ميلان إلى الصدارة. بل إن أحد أكثر ألقاب الدوري الإيطالي إثارة في تاريخ الدوري الإيطالي فاز به الروسونيري بهذه الطريقة: بتسلق القمة خطوة بخطوة. من تأخر بـ 7 نقاط عن المتصدر: اليوم إنتر، وفي ذلك الوقت لاتسيو.

الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5