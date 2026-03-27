بعد ظهر يوم مليء بالتواصل والسعادة. عيون سعيدة لحوالي عشرين مريضاً من الأطفال والمراهقين، تتراوح أعمارهم بين شهرين و17 عاماً، وعيون ماتيو غابيا وروبن لوفتوس-تشيك ولاعبي «ميلان فوتورو» جاكوبو ساردو وفيليبو بييرماريني، الذين زاروا الأطفال المرضى في مستشفى «ديل بونتي» بمدينة فاريزي. توقيعات وهدايا وبعض المزاح مع المرضى الصغار، الذين قدروا هذه الزيارة التي يواصل ميلان القيام بها بانتظام.
ميلان، وفد يزور المرضى الصغار: "تجربة جميلة لهم ولنا أيضاً: لقد رأينا قوتهم"
"إنهم أطفال يتمتعون بقوة لا تصدق: يجعلونك تدرك ما هو المهم حقاً. هذه ليست المرة الأولى، فنحن نحاول في كثير من الأحيان تنظيم مبادرات كهذه. من الجميل أن نحاول رسم البسمة على وجوه الأطفال وعائلاتهم، الذين يمرون بأوقات صعبة. وأجمل ما في الأمر هو أن يكون لدينا الوقت للتعرف على هؤلاء الأطفال، وجعلهم يدركون أننا أشخاص عاديون، لدينا نفس المخاوف ونفس الأفكار. لقد أثرت فينا قوتهم والابتسامة التي يتمكنون من التمسك بها. إنهم يجعلونك تفكر: أحيانًا نضيع أنفسنا في مشاكل صغيرة جدًا"، هكذا قال غابيا.
تصريحات لاعبي «ميلان فوتورو»
"لقد كانت تجربة مؤثرة للغاية. ليس من السهل التعامل مع مثل هذه المواقف، لكن رؤية ابتسامة بعد لفتة بسيطة هي شيء يبقى في الذاكرة. نأمل أن نتمكن من تكرار هذه التجربة، لأنها تمنحك الكثير". وتأتي هذه الزيارة في إطار مبادرة أوسع نطاقاً. ففي الأشهر الماضية، نظم قسم الشباب في نادي ميلان حملة لجمع الألعاب والتبرعات، بمشاركة الأطفال والأسر.
إنها إشارة قوية من ميلان على تقاربه من المجتمع المحلي.