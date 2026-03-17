ميلان، هل نوسا هو البديل المناسب بعد رحيل ليو؟ تقييم الروسونيري وتقييم لايبزيغ، ما الذي قد يحدث في سوق الانتقالات

القشة التي قصمت ظهر البعير؟ كان موسم رافائيل ليو متقلبًا، وهذا أقل ما يقال: فمن ناحية، كثيراً ما تحدث الناس عن لاعب رقم 10 أكثر مسؤولية واستمرارية وقيادة، لكن لم تخلو الموسم من أداءات لم ترقَ إلى المستوى المطلوب، وكما في حالة المباراة التي خسرها الفريق في ملعب «أوليمبيكو» أمام لاتسيو، كانت هناك حوادث لا يمكن أن تروق لإدارة النادي في شارع «ألدو روسي». لم تصدر أي غرامة أو إنذار رسمي، لكن صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" كتبت اليوم أن إدارة الروسونيري مستعدة للاستماع إلى أي عروض قد تصل في الصيف للاعب البرتغالي.